Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK engelini 2 golle aştı. İşte maçın tüm fotoğrafları...

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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 2

Karşılaşmayı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3 puanın sahibi oldu.

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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 3

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 4

Kartal'da 86. dakikada Hadziahmetovic kırmızı kart görürken, 90+3'te de Furkan Soyalp Gaziantep FK'yı 10 kişi bıraktı.

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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 5

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaptı ve 4. sırada yer buldu. Gaziantep FK ise 9 puanla 16. sırada yer aldı.

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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 6

İşte maçın tüm kareleri...

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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 7
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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 8
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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 9
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Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları 10
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