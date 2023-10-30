Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK engelini 2 golle aştı. İşte maçın tüm fotoğrafları...
Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3 puanın sahibi oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti.
Kartal'da 86. dakikada Hadziahmetovic kırmızı kart görürken, 90+3'te de Furkan Soyalp Gaziantep FK'yı 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaptı ve 4. sırada yer buldu. Gaziantep FK ise 9 puanla 16. sırada yer aldı.
İşte maçın tüm kareleri...