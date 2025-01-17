Bu haberi okuyan “Vay anasına” diyecek!

AKP iktidarının kötü yönetimiyle fakruzaruret içine yuvarlanan vatandaş, Suriye’deki gelişmeler ve İmralı Canavarı ile sürdürülen sözde çözüm süreciyle meşgul edilirken, Türk milletinin tepesine oturan asıl tehlike gözlerden ustaca uzak tutuluyor. Irak ve Suriye’ye çöreklenip, Yunanistan’da da kurduğu üstlerle Türkiye’yi Güney’den ve Batı’dan kuşatan ABD, kuzeyden de beklenen hamlesini yaptı. Ermenistan’la stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak “tepemize” oturdu.

ASKERİ YARDIM YAPACAK

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın ABD ziyareti sırasında Washington ve Erivan arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, siyasi, güvenlik, savunma, ekonomi, enerji, bilim, eğitim, kültür ve insani alanlarda işbirliğini kapsıyor. Bu anlaşma, Ermenistan’ın askeri ve ekonomik reformlar için ABD’den destek almasını öngörüyor. Aynı stratejik ortaklığı Ukrayna ile de gerçekleştiren ABD, Moldova hükümeti ile görüşmelere başlamış, Gürcistan için de hamle yapmıştı. ABD’nin Ermenistan hamlesi, Suriye ve Irak’tan sonra hedefe koyduğu İran için de bir ön hazırlık olarak değerlendiriliyor.

ERMENİSTAN’A UYARI

Anlaşmayı değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’un Güney Kafkasya’da hiçbir zaman istikrar sağlayıcı bir rol oynamadığını, hatta tam aksine davrandığını ifade etti. Harici adlı internet sitesinde anlaşmayla ilgili yorumu yayınlanan Güney Kafkasya uzmanı siyaset bilimci Artur Ataev, Ermenistan ile Azerbaycan arasında muhtemel bir askeri çatışma durumunda, Washington’un Türkiye nedeniyle Ermenistan’a ciddi bir yardım sağlamayı reddedeceğini ileri sürdü: “Maalesef Ermenistan, 20. yüzyılın başında yaşadığı trajik olaylarda olduğu gibi, yine ABD ve Avrupa’ya güveniyor.”

Kısa bir süre önce Ermenistan’ı ziyaret eden ABD’li senatör Ben Cardin de, Senato’da düzenlenen bir oturumda Washington yönetiminin zor durumdaki Ermenistan’a destek olmadığını savunmuştu.