Bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor

Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, aksiyon türündeki “Acıya Yer Yok” ile animasyon türündeki “Kovboy Çocuklar” yer alıyor.

İşte o filmler:

ACIYA YER YOK

San Diego'daki bir bankada şube müdür yardımcısı olarak çalışan Nate Caine’nin sıkıcı hayatı, meslektaşı Sherry ile olan ilişkisiyle canlanır. Bankaya bir saldırı gerçekleştirilir ve Sherry kaçırılır. Bu yüzden Nate, Sherry’i kurtarmak için tehlikeli bir görev üstlenir. Başlangıçta durum biraz umutsuz görünse de sıra dışı bir yeteneğini keşfettiğinde durum değişir. Nate, nadir görülen kalıtsal bir hastalık nedeniyle acıyı hissedememektedir. Bu güçle Nate, Nate, Sherry’nin hayatını kurtarmak için tüm engelleri aşma cesaretini kazanır.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Dan Berk, Robert Olsen

Oyuncular: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson

KOVBOY ÇOCUKLAR

İki kardeş okyanus gemisiyle New York'a gider ve kendilerini bir yetim treninde bir yolculukta bulurlar. Kardeşler burada, hayatlarını değiştirecek çok güzel arkadaşlıklar kurar. Takım çalışmasıyla beslenen tehlikeli ve keşif dolu arayışları onları, tehlikeli ve şaşırtıcı maceralarla karşılaştıracaktır.

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García

AKILLI TAVŞAN MOMO: BÜYÜK TAKİP

Şarkılı Orman sakinlerinin sessiz hayatı, ormana iki kötü niyetli insanın izinsiz girişiyle kesintiye uğrar.İnsanlar sevimli keman virtüözü Yumi’yi kaçırıp onu satmaya çalışır. Bu durum üzerine Momo, sadık dostlarıyla birlikte Yumi’yi kurtarmak için bir maceraya atılır.

Tür: Macera, Animasyon

Yönetmen: Mahmut Hasan

Oyuncular: Hakan Coşar, Yaprak Selin Onat, Sinan Pekinton

Ayakçı

Filmde, yanlışlıkla bir paketi teslim almasıyla macera dolu bir yolculuğa çıkan bir adamın hikayesi anlatılıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Öznur Serçeler

ÜÇ HARFLİLER: FAL

İrem, üniversiteyi bitirdikten sonra, taşrada yaşayan ailesinin yanına geri döner. Evde yatalak olan annesi, içine kapanık babası, beraber büyüdüğü kuzenleri değil gömülü acılar, saklanan korkularla doludur. İrem döndüğü gece anneannesi Mukaddes’in aniden ölmesiyle sarsılır.Genç kızlar, bunu Mukaddes’in ölümüne bağlasalar da ev daha karanlık bir gerçeği barındırmaktadır.

Tür: Korku

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Oyuncular: Ece Ustağolu, Alara Eriç, Nisa Arslan

BATUR TİMİ

Film, özel olarak seçilmiş askerlerden olan Batur Timi'nin ülkeyi korumak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Dram

Yönetmen: Serkan Döner

Oyuncular: Cahit Kayaoğlu, Selçuk Kılıç, Ali Yerlikaya

IMAGİNE DRAGONS: LİVE FROM THE HOLLYWOOD BOWL

Film, LA Film Orchestra ile bir araya gelen dünyaca ünlü Grammy Ödüllü grup Imagine Dragons konserini işliyor.

Tür: Konser

Yönetmen: Vincent Adam Paul

Oyuncular: Imagine Dragons, Dan Reynolds, Wayne Sermon

TAY 3: ENDÜLÜS

Film, dostlarıyla birlikte zorlu bir maceraya atılan cesur bir tayın Endülüs’ün tarihi figürleriyle karşılaşmasını konu ediyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Nurullah Yenihan