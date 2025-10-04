Bu hafta borsa mı, altın mı, euro mu kazandırdı?

Bu haftanın kazandıran yatırım araçlarına bakıldığında altıın performansı dikkat çekti. Öte yandan borsa bu hafta yüzde 2,62 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,62 değer kaybederken altının gram fiyatı yüzde 3,45, Euro/TL yüzde 0,78 ve dolar/TL yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.831,01 puanı ve en yüksek 11.259,32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,62 altında, 10.858,52 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,45 artışla 5 bin 203,7 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,43 yükselişle 35 bin 115 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 425 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 3,45 artarak 8 bin 716 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 artarak 41,6880 liraya, Euro yüzde 0,78 yükselerek 49,0020 liraya çıktı.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,09 değer kaybederken emeklilik fonları yüzde 0,03 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 3,46 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

