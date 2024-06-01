Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Yatırım araçlarından, altın, dolar, borsa, döviz ve fonlar...İşte bu yatırım araçları arasında en çok hangisi kar etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,59, dolar yüzde 0,04 değer kaybetti. Euro ve yüzde 0,21, gram altın ise yüzde 0,37 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.758,92 puanı gördü. Borsa,önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,59 değer kaybetti. Haftayı 10.400,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 2 bin 430 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,33 artarak 16 bin 190 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 3 bin 975 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kaybederek 32,2160 liraya düştü. Euro ise yüzde 0,21 artışla 35,0330 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,20 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,97 ile "Para Piyasası" fonları oldu.