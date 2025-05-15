Bu hafta sinema şöleni! Komediden gerilime 11 yeni film

Jennifer Coolidge, Ed Harris ve Gabrielle Union’ın başrolde olduğu “Ayak Takımı”, aksiyon ve komedi dolu bir hikayeyi işliyor.

Dito Montiel’in yönettiği, senaryosu John Pollono’ya ait film, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın çetin yaşam mücadelesini konu ediniyor.

“SICAK BÜFE”

Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız ve Esra Kızıldoğan’ın oynadığı “Sıcak Büfe”, yerli komedi tutkunlarını sinemaya çekmeyi hedefliyor.

Serdar Gözelekli’nin yönettiği film, bir mahalle büfesinin etrafında şekillenen hikayeyle sıradan hayatların bir gecede değişimini beyaz perdeye taşıyacak.

“GÜLİZAR”

Belkıs Bayrak’ın yönettiği, Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş ve Bekir Behrem’in rol aldığı “Gülizar”, ailesinin baskısıyla istemediği bir nişana zorlanan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

“HAYDİ TUT ELİMİ”

Tuğçe Soysop’un yönettiği “Haydi Tut Elimi”, dans okuluna gitme hayaliyle zorlu bir maceraya atılan Duygu ve Kaan’ın mücadelesini merkeze alıyor.

Türk sinemasının ünlü yönetmeni Ali Özgentürk hayatını kaybetti

“SON DURAK: KAN BAĞI”

“Son Durak: Kan Bağı”, şiddet dolu kabuslarla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin hikayesini işliyor.

Zach Lipovsky ve Adam B. Stein’in yönettiği filmde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt ve Anna Lore yer alıyor.

Film, Stefanie’nin korkunç döngüyü kırmak ve ailesini bekleyen korkunç kaderden kurtarmak için tek umudu arayışını konu ediniyor.

“HURRY UP TOMORROW”

The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan ve Olga Safari’nin oynadığı “Hurry Up Tomorrow”, gerilim severlerin dikkatini çekmeye aday.

Trey Edward Shults’un yazıp yönettiği filmin konusu şöyle:

“Uykusuzlukla boğuşan bir müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu karşılaşma, müzisyenin gerçeklik ve sanrılar arasında kaybolduğu, varoluşunu sorguladığı bir labirente dönüşür. Yabancının sırları, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesini ve kimliğinin derinliklerine inmesini sağlar. Ancak bu yolculuk, yalnızca gerçekleri değil, aklının sınırlarını da sorgulatır.”

“ATEEZ WORLD TOUR: TOWARDS THE LİGHT - WİLL TO POWER”

Güney Kore ve Japonya ortak yapımı müzikal film “Ateez World Tour: Towards the Light - Will to Power”, Ateez’in dünya turnesini sinema ekranlarına taşıyacak.

Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" başlıyor

“ÖRÜMCEK-ADAM 2”

Sam Raimi’nin 2004 yapımı “Örümcek-Adam 2” filmi, yeniden sinemaseverlerle buluşuyor.

“DEHŞET EKRANI: HABİS RUH”

Taylan Işıklar’ın yönettiği “Dehşet Ekranı: Habis Ruh”, lanetli bir çiftlik evinde korku içerikleri çeken YouTuber çift Duygu ve Mert’in gece boyunca yaşadığı dehşet dolu olayları anlatıyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Mert Can Kesim’in yönettiği yerli animasyon “Orman Çocukları”, yaz kampı için ormana giden şehirli çocukların, doğaya alışkın orman çocuklarıyla karşılaşmaları sonrası yaşanan çekişmeyi konu ediniyor.

Isabella Blanco ve Leo Lewis’in sinema uyarlaması animasyon “Parmak Çocuk Emma”, hayvan krallığındaki tek insan olan küçük Emma’nın gerçek ailesini bulmak için sürprizlerle dolu yolculuğunu anlatıyor.