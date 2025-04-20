Bu hafta son kez sete çıkacaktı Özgü Namal’dan göndermeli veda!

Yayın hayatına başlayan ve yoğun ilgi gören Kızıl Goncalar, 28 Nisan’da yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda edecek. Kızıl Goncalar bu hafta son kez sete çıkacak.

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizisinin final görüntüleri sızmıştı.

Yayınlanan görüntülerde Özcan Deniz'in sedye üzerinde gittiği ve Mert Yazıcıoğlu'nun ona eşlik ettiği görüldü. Aynı görüntülerde Deniz'in Yazıcıoğlu'nu göstererek 'Hep bunun yüzünden' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

VEDASI GÜNDEM OLDU

Final için geri sayıma başlayan dizide Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal'ın vedası gündem oldu.

Kendisine muhteşem performansı nedeniyle Altın Portakal kazandıran 2007 yılı yapımı “Mutluluk” filminde Meryem ailesinin zorlamasıyla canına kıymıştı.

Özgü Namal, ilgiyle takip edilen Kızıl Goncalar’a 17 yıl önce kendisine Altın Portakal kazandıran “Mutluluk” filmine gönderme yaparak çok anlamlı bir paylaşımla veda etti.

Namal, Mert Turak’ın canlandırdığı eşi Naim’in o ataerkil zihniyetine tepki gösteren bir pozla veda etti ve altına şu satırları yazdı: “Bir mazlumun ahına kurban oluruz hepimiz…”