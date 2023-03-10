Bu hafta vizyona giren filmler neler? 10 Mart- 17 Mart tarihlerinde hangi filmler vizyona girecek?

Bu hafta beyaz perdede 9 yeni yapım yer alacak. Üstelik vizyona girecek filmlerin dördü yerli yapım olacak. İşte bu hafta vizyona girecek filmler..

10 MART- 17 MART TARİHLERİNDE HANGİ FİLMLER VİZYONA GİRECEK?

TEK YÜREK İMALAT-I HARBİYE

Çekimleri Ankara’da yapılan Film, çalıştıkları fabrikada takım kurarak futbol oynamaya başlayan İmalat-ı Harbiyeli işçilerinin hikâyesini konu ediyor. O günlerde memleketleri için tek yürek olup savaşan İmalat-ı Harbiyeli işçiler gibi şimdi de Ankaragücü taraftarları, kulüp ve mahalleli aynı ruhla birlik olup kanser hastası Yiğit için savaşır. Serdar Çetintaya’nın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Turgay Tanülkü, İnanç Konukçu, Sitare Akbaş gibi isimler yer alıyor.

ÇIĞLIK 6 / SCREAM IV

Çığlık 6, Hayalet Maskeli cinayetlerinden kurtulduktan sonra Woodsboro kasabasını geride bırakıp New York’ta yeni bir hayata başlayan dört kişinin hayatına odaklanıyor. Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett’in yönettiği filmed Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega rol alıyor.

SESSİZ KIZ

Colm Bairead'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, İrlanda yapımı "Sessiz Kız" filminde Carrie Crowley, Andrew Bennett ve Catherine Clinch rol aldı.

Berlin Film Festivali'nden iki ödülle dönen film, ailesinden uzak kalan sessiz bir kızın yaşadıklarını ele alıyor.

65

Yönetmenliğini Bryan Woods ile Scott Beck'in yaptığı "65", bilim kurgu ve aksiyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, 65 milyon yıl önceki dünyada, kızı ile hayatta kalabilmek için destansı bir maceraya atılan Mills'in hikayesini konu ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Ariana Greenblatt ve Chloe Coleman yer alıyor.

ULAN SALİH

Bülent Terzioğlu'nun yönettiği komedi filmi "Ulan Salih", hayatında birçok şeyi gerçekleştirememiş olan Salih'in, sevgilisi Aysel'den ayrılıp kız kardeşinin uygun gördüğü Sultan ile evlilik yoluna girmesi sonrası gelişen olayları işliyor.

Filmin başrollerini İnan Ulaş Torun, Eslem Akar, Levent Sülün ve Aleyna Dalveren paylaştı.

NE OLACAK HALİM?

Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliğiyle de öne çıkan Emre Altuğ ile Lemi Filozof, Algı Eke ve Selen Domaç, "Ne Olacak Halim?" filminde kamera karşına geçti.

Paranın, zenginliğin, şöhretin hiçbir öneminin ve garantisinin olmadığını, asıl önemli olanın aile, sevgi, huzur ve mutluluk olduğunu vurgulayan filmde, Altuğ ünlü sunucu "Halim Pekyaman", Algı Eke ise 4 çocuklu bir temizlikçiyi canlandırdı.

Semra Dündar'ın yönetip, senaryosunu kaleme aldığı film, komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

UÇUŞ 811

Hakan Kerim Karademir'in yönetmenliğini üstlendiği "Uçuş 811"de Burcu Kara, Emre Karayel ve Yosi Mizrahi rol aldı.

Gerilim ve dram türündeki film, bindikleri uçakta şüpheli bir ölümün meydana gelmesiyle hayatları değişen Azra ve Cengiz'in hikayesini konu ediyor.

Pinkfong Sing-Along Movie 2: Wonderstar Concert

Güney Kore imzalı "Pinkfong: Baby Shark" filminin ikinci yapımı "Pinkfong Sing-Along Movie 2: Wonderstar Concert", Wonderville'in sorun çözücü ikilisi Pinkfong ve Hogi'nin ilk canlı konserlerini yapmak üzere arkadaşlarını bir araya getirmesi sonucu yaşananları işliyor.

HAYALLER ÜLKESİ: GİZLİ MACERA

Avustralya yapımı "Hayaller Ülkesi: Gizemli Macera" filmi, yanlış tuttuğu dileğin beraberinde getirdiği kötü sonuçları düzeltmek için zorlu bir maceraya atılan Kerry'nin hikayesini konu ediyor.