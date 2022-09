Süper Lig'de skandal üstüne skandal. Bu hakemlerle ligin nasıl bitmeyeceğini Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ligin 6. haftası geride kaldı. Ama ilk 5 haftada olduğu gibi yine hakemler ön plana çıktı.



Ne iyi oynayan bir takım konuşuluyor, ne de futbolcu! Hakem arkadaşlar ne yapıyor, ediyor hepsini geçip bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.



Kasıtlı yaptıklarına inanmak istemiyorum. Ama bu kadar hatayı da anlayamıyorum. Nasıl oluyor bu göz göre göre! Üstelik VAR da varken. Artık şüphe duyuyorum.



Hani bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır diyor ya türküde. Onun gibi işte. Sürekli bir feryat yükseliyor dört bir yandan.



Bakın size sadece 2 örnek vereyim bu haftadan.



Birincisi Halil Umut Meler. Bu arkadaşın ille de Beşiktaş maçlarını yönetecek diye sözleşmesinde özel bir madde mi var? Geçen sezon peş peşe 2 Beşiktaş maçında görev alarak tarihe geçmişti. Bu kez uzun süren ayrılık döneminden sonra yine Beşiktaş maçıyla sahneye çıktı. Ceza alanı içindeki penaltı tartışması yaratan pozisyonu ve VAR'a bile gitmeyişini bir kenara bırakıyorum. Bir hakem maç içinde bir takımın sinirini bu kadar bozabilir mi? Başakşehirli Ömer Ali'nin Nkoudou'ya yaptığı faullerin sayısını karıştırdım. Hele bir pozisyonda NKoudou'nun suratında patlayan tokadı var ki; faul bile vermeyişini anlayamadım. Oyunu durdurdu, NKoudou'nun tedavisini yaptırdı. Sonra hava atışıyla oyunu başlatmaz mı; donup kaldım. Kartlar yanlış, ikili mücadelelerdeki kararlarının çoğu yanlış. Valerien Ismael'in kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonda Başakşehir lehine faul vermesi hem de kritik bir dakikada tamamen yanlış.



Geçen haftaki Josef de Souza olayı, bu kez Halil Umut Meler vakası. Beşiktaş hakemlerin deneme tahtası mı?



İkincisi Atilla Karaoğlan. Adana Demirsporlu Belhanda korner atışında topu arkadaşına verdi, sonra geri aldı, topu uzak köşeden filelere yolladı. Aaa! Atilla Karaoğlan golü iptal etti. İnanılmaz bir karar bu. Pes artık. Bu kadar da olur mu?



Artık bunlara bir önlem alınması gerekiyor. Federasyon uyuyor mu?



Neyse. Biz her türlü olumsuzluklara karşı futbola dönelim yine de.



Konyaspor lider. Daha gol yemedi. Hatayspor'u zor da olsa yendi, zirveye kuruluverdi. Haftanın sonucu en merakla beklenen maçında Başakşehir 90 dakikada kaleyi bulan tek şut attığı maçta Beşiktaş'ı devirdi. Onlar da gol yemedi henüz; bir maç eksiği ile Konyaspor'un peşinde.



Beşiktaş koltuktan düştü. Galatasaray kıran kırana geçen maçta Kasımpaşa'yı yenerek güldü. Üst sıralarda zorlu bir yarış olacağı belli şimdiden. Ama alttakiler umutsuz vaka. Daha galibiyet yüzü görmeyen 4 takım var orada. Ya çeki düzen verecekler kendilerine, ya da güle güle!



Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:



HAFTANIN TAKIMI: ADANA DEMİRSPOR

Adana'nın yolları taştan, kolay kolay çıkamıyor gelenler bu deplasmandan. Bu hafta da Trabzonspor çıkamadı. Adana Demirspor sadece attığı gollerle değil, oyunuyla da alkışlandı. "Aman rakip güçlüdür, neme lazım, oynamayı bir kenara bırakayım da oynatmamaya bakayım" demedi, çatır çatır oynadı. Cesurca üzerine gitti rakibinin. Doğrusu kazanmasa yazık olurdu. Son dakikada futbolunun karşılığını aldı. Helal olsun Adana, bir alkışlayın Allah aşkına!



HAFTANIN FUTBOLCUSU: KEREM (GALATASARAY)

Ah dünya, aman dünya. Birini taşırsın 40 yıl sırtında, bir ara "Yoruldum, in de biraz dinleneyim" dersen topa tutulursun anında. Kerem Aktürkoğlu geçen sezon resmen sırtında taşıdı Galatasaray'ı. Bu sezon başında biraz yalpaladı, yerden yere vuruldu. Ne yalan söyliyeyim genç adamın moralinin kolay kolay yerine gelemeyeceğini sanmıştım. Yanıldım. Kasımpaşa maçının yıldızı oldu, attığı birbirinden güzel gollerle takımını galibiyete taşıdı. İşte alın size Kerem, etmeyin adamı verem!





HAFTANIN ONBİRİ



Bilal (Kayserispor)



Ahmet (Konyaspor), Glumac (Ümraniyespor), Duarte (Başakşehir), Caner (Karagümrük)



Efkan (Alanyaspor), Biglia (Başakşehir), Ndiaye (Adana DS), Ethemi (İstanbulspor)



Onyekuru (Adana DS), Kerem (Galatasaray)



ALKIŞI ALANLAR

CANER ERKİN

Sandılar ki artık ununu eledi, eleğini astı. Görkemli geçen Fenerbahçe ve Beşiktaş yıllarından sonra hırsı kalmadı. Yaşı da 34'e dayandı ya, o eski halinden eser kalmadı. Futbolcu avcısı olan, iyi futbolcuyu gözünden anlayan Süleyman Hurma Karagümrük'ün kapısını ona açtı. O da bu sezona öyle başladı ki; o eski halinden eser kalmadı diyenleri utandırdı. Bu sezon tüm maçlarda 90 dakika oynadı, solda hızlı tren gibi yol aldı. Defansa iyi, hücumda çok etkiliydi. Bitirici ortaları müthişti. Daha şimdiden 4 asistte. İkinci baharını yaşıyor şimdi, cevabını sahada veriyor Caner Erkin, daha ne desin?



CEZA TAHTASI

HAKEMLER

Yine mi diyeceksiniz. Evet yine. TFF yönetimini ve kurullarını da ekliyorum bunun içine. Her takım iyi, kötü transferler yapıyor, para harcıyor. En iyi kadroyu kurmaya çalışıyor, mücadele ediyor. Ama bir takım saçma sapan kararlarla her şey çöpe gitiyor. Federasyon seyirci. Kurullarının aldığı kararlar rencide edici. Olmuyor, olmuyor. Ondan sonra biz neden futbolda gidemiyoruz ileri? Ne yazık; balık baştan kokuyor.



SİVASSPOR SEYİRCİSİ VE CANER OSMANPAŞA

Sivasspor dar kadrosuyla hem Avrupa'da, hem de ligde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allahı var; futbolcular başarılı olmak için ellerinden geleni ardına koymuyor. Tamam şimdilik galibiyeti yok ama nasıl kaçırdığını da herkes görüyor. Böyle bir ortamda taraftar dediğin ne yapar, takımının arkasında durur, destek olur. Sivas'ta ise yaşanan can acıtıydı. Protesto etmenin anlamı var mıydı? Caner de buna karşılık vermemeliydi. Ah Caner Osmanpaşa; oldu mu ya!



Bu haftalık da bu kadar. Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.