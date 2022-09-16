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Çocuğunuzun okuldaki başarısızlığının nedeni olabilir. Bu hastalığa dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feyyaz Aslan, okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuk olarak düşünülen çocuklarda görme probleminin mutlak akılda tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 11:13
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Bu hastalığa dikkat. Çocuğunuzun okuldaki başarısızlığının nedeni olabilir

Çocuğunuzun okuldaki başarısızlığının nedeni olabilir. Bu hastalığa dikkat
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İHA’nın haberine göre; Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Feyyaz Aslan, çocuğun televizyonu yakından seyretmesi, tahtayı yeterince iyi görmemesi, okurken satır atlaması, kelimeleri elleriyle takip etmesi, tek gözün kapatıldığında huzursuz olması, gözlerde sulanma, ödev yaparken sıkılması göz probleminde erken tanı için önemli bulgular olduğunu dile getirdi.

“GÖZ MUAYENELERİ 2 YILDA BİR YAPILMALI”

Aslan, “Okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuk olarak düşündüğümüz çocuklarda görme problemi mutlak akılda tutulmalıdır. Bu ve benzeri sebeplerle okul çağında göz muayenelerin sağlam olduğu düşünülen çocuklarda en az 2 yıl da bir yapılmalıdır. Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların okul uyumu öğrenme yetisi ve kişiliğini olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur” şeklinde konuştu.

“HER YIL YAKLAŞIK 2 BİN İLE 3 BİN ÇOCUK ÖNEMLİ GÖRME KAYBINA NEDEN OLAN BİR HASTALIĞA YAKALANIYOR”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feyyaz Aslan, çocukluk çağı, önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Bu dönemdeki görme kayıpları uzun bir hayatın görme hissi olmadan yaşanmasına yol açabileceğinden kişi ve toplum açısından önemli maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Çocukluk çağı görme kayıplarının azaltılabilmesi konunun daha da önemini arttırmaktadır”
Aslan, epidemiolojik araştırmalar ile her yıl yaklaşık 2 bin ile 3 bin çocuğun önemli görme kaybına neden olan bir hastalığa yakalandığı ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Amerika Pediatrik Oftalmoloji Birliği ile Amerika Oftalmotoloji Akademisi çocukta görme sisteminin sağlığı görme keskinliği muayenesi en geç 5 yaşına kadar yapılmasını önermektedir”

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