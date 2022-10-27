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Türkiye’de sadece 3 kişide var; biri Batuhan Bebek

300 bin doğumda bir görüldüğü belirtilen Haddad Sendromu teşhisi konulan ve bir yıldır solunum cihazıyla hayata tutunan Batuhan bebeğin ailesi, çocuklarının yaşamından umudu kesmiyor. Uzanlar bu hastalık için “Ultra nadir görülen bir hastalık” diyor.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:53
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Bu hastalık Türkiye’de sadece 3 kişide var

Türkiye’de sadece 3 kişide var; biri Batuhan Bebek
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Antalya Kepez'de yaşayan Halil-Gülbahar Göktaş çiftinin geçen yıl Batuhan ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Doğumundan birkaç saat sonra bağırsaklarında problem olduğu anlaşılan bebek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Tetkikler yapıldı ve bebeğe 300 bin hastada bir görüldüğü belirtilen Haddad Sendromu teşhisi konuldu. Batuhan Bebek bir süre yoğun bakımda tutulduBir süre yoğun bakımda gözetim altında tutuldu, sonra solunum cihazına bağlı hayata tutunmaya çalıştı.
Kentte aşçılık yapan 42 yaşındaki baba Halil Göktaş, AA muhabirine, oğlunun doğumundan 15 gün sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiğini, yaklaşık 5,5 ay yoğun bakımda kalan çocuklarına nadir görülen Haddad Sendromu teşhisi konduğunu anlattı ve şunları söyledi:

"Hastanede yoğun bakım servisinde yatarken bu teşhisle ilgili çok bilginin olmadığını, araştırıldığını öğrendik. Bu şekilde teşhis konulan bebeklerden doğumdan bir hafta, 10 gün sonra hayatını kaybedenler olduğunun bilgisini almıştık. Çocuğumuzun fiziksel durumu gayet iyi. Göz teması var. Müzik açınca dinleyebiliyor. Duyusu, hareketleri çok iyi. Sağlıklı çocuktan çok bir farkı yok. Yatması dışında gayet iyi. Her fonksiyonu yerinde görülüyor. Sadece solunum cihazına bağlı ve beslenmesi ağzından sondayla yapılıyor."

 

AİLE UMUDUNU KESMİYOR

Ev hanımı 35 yaşındaki anne Gülbahar Göktaş da bebeği Batuhan’ın makineye bağlı olmadan kısa bir süre kendi başına nefes alabildiğini söyleyerek, ”Her 3 saatte bir mama veriyorum. Günde iki defa bakım yapıyorum. Bir anne olarak yetersiz kalıyorum. Benim 4,5 yaşında bir evladım daha var. Onun da duyguları bozuldu. Ona da vakit ayıramıyorum. Çaresiz kalıyorum. Çok çaresizim. Maddi konularda değil, manevi olarak destek istiyorum. Çünkü çok çıkmazdayım, çaresizim." diye konuştu.

PROF. MIHÇI: ULTRA NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Batuhan bebeğin doktoru Prof. Dr. Ercan Mıhçı da Haddad Sendromu'nun 300 bin hastada bir görülen ultra nadir bir hastalık olduğunu belirti şunlaır söyledi;

"Hastalığın en önemli özelliği, hastanın solunum cihazına bağlı olarak yaşaması. Türkiye'de şu anda literatürde 2 hasta tanımlı. Oğlumuz 3. hasta olarak takip edilmekte. Hastanın solunum cihazı bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Hastalık genetik olarak da doğrulandı. Makineye bağlı olmasından dolayı birtakım komplikasyonlar için de dikkatli bir şekilde takibi gerekiyor. Ama şu anda literatürde tanımlanmış kesin bir ilaç tedavisi yok. Destek tedavileri ile hastamızı takip etmeye devam edeceğiz."

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