Bu hata borç yükünüzü ikiye katlıyor! Kredi kartı kullananlar dikkat!

Artan hayat pahalılığı ve değişen ekonomik dengeler karşısında vatandaşlar kredi kartı kullanımına yöneliyor. Kredi kartı kullanımında yapılan küçük hatalar kendinizi borç sarmalının içinde bulmanıza neden olabiliyor uzmanlar bu kapsamda kritik uyarılarda bulunuyor.

Günlük harcamalarda yükselen fiyat etiketlerinin vatandaşları kredi kartı kullanımına yönelmesi ile birlikte borç yükü artıyor.

Uzmanlar özellikle asgari ödeme tutarına güvenmenin borç yükünü daha da çıkılmaz hale getireceği konusunda uyarılarda bulunuyor


Kredi kartı kullanımında en sık yapılan hatalardan biri olarak ön plana çıkan asgari ödeme miktarının yatırılması, kalan borca faiz işlemesine neden oluyor bu durumda birkaç ay içinde borcunuz katlanarak büyüyebiliyor.

Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı veriler kapsamında kredi kartına yönelik faiz oranları her geçen ay yükseliyor. Bu durumda kredi kartı borcunun asgarisini ödeyen vatandaşların borç yükünü arttırıyor.


Vatandaşların sıklıkla düştüğü yanılgılardan biri de taksitli ödeme sistemi farkında olmadan yapılan harcamalarda taksitlendirmeler aylık bütçeyi aşabiliyor uzmanlar bu konuda da dikkatli olunması gerektiğine dair kritik önerilerde bulunuyor.

