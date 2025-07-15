Bu hata kira sözleşmenizi geçersiz kılıyor! Gayrimenkul hukuku uzmanları uyarıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu hata kira sözleşmenizi geçersiz kılıyor! Gayrimenkul hukuku uzmanları uyarıyor

Son dönemlerde ekonomik nedenlerle de kiracı ve ev sahipleri arasında bazı masraflar nedeniyle anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Eve ilişkin bazı masrafları hangi tarafın karşılayacağı sonunda dönemlerde sıklıkla tartışma konusu olmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların arasında da yer alıyor. Bu kapsamda hukuksal yollara başvurmak isteyen vatandaşlar da olabiliyor. Peki hukuk bu konuda ne diyor? İşte detaylar…


Artan hayat pahalılığı kiracıyı da ev sahibini de ekonomik açıdan zorluyor. Ekonomik açıdan yaşanan bazı zorluklar, kiracı ve ev sahibi cephesinde eve yapılan masrafların kimin cebinden çıkacağı konusunda da kafa karışıklığı ve tartışmalara neden oluyor. Türk Borçlar Kanunu bu konuda net hükümler içeriyor.


Zaman zaman kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan bazı masraf tartışmalarından dolayı hukuksal yollara başvurmak isteyen vatandaş soruluyor bu kapsamda da aramalarda en çok hangi masrafların kime ait olduğuna ilişkin sorgulamalar yer alıyor.

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Gayrimenkul hukuku uzmanları bu konuda kritik uyarılarda bulunuyor özellikle son yıllarda artan dava sayıları dikkat çekiyor kira sözleşmesinde belirtilmeyen giderlerin kiracıya yüklenmesi taraflar arasında ciddi çekişmelere yol açıyor. Uzmanların bu kapsamda sert uyarıları bulunuyor talep edilen her ödemenin yasal olmadığı vurgulanıyor.


Kiracıların ödemek zorunda olmadığı, ev sahibinin karşılaması gereken kalemler ise şunlardır:

-Bina dış cephe tadilatı ve mantolama

-Çatı onarımı ve izolasyon

-Asansörün yenilenmesi veya büyük çaplı bakımı

-Kalorifer kazanı veya ana sistem arızaları

-Binaya ait büyük yapı onarımları ve demirbaş değişiklikleri

-Bazı ev sahipleri bu tür büyük bakım masraflarını kiracıya yansıtmaya çalışsa da, bu uygulama yasal değildir.

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