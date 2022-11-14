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Bu hataları yaparsanız yenisini almak zorunda kalabilirsiniz! Elektrik süpürgenizin ömrünü uzatmak için...

Elektrikli süpürgeler ev temizliğinde en sık kullanılan küçük ev aletlerinin başında geliyor. Hâl böyle olunca elektrikli süpürgenin iyi bir performansa sahip olması, ev işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Siz de elektrikli süpürgenizi uzun yıllar ilk günkü performansıyla kullanmak istiyorsanız birkaç küçük önlemle bunu yapabilirsiniz.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:40
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Bu hataları yaparsanız yenisini almak zorunda kalabilirsiniz! Elektrik süpürgenizin ömrünü uzatmak için...

Bu hataları yaparsanız yenisini almak zorunda kalabilirsiniz! Elektrik süpürgenizin ömrünü uzatmak için...
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Salondan mutfağa, oturma odasından yatak odasına ve banyoya kadar evin her köşesinde kullanılan elektrikli süpürgelerin zamanla çekim gücü azalıyor ya da süpürgeler tamamen bozuluyor. Ev hijyeninde büyük önem taşıyan bu ürünü daha uzun süre ve yüksek performansla kullanmak mümkün. O hâlde gelin, elektrikli süpürgenizin ömrünü uzatacak ipuçlarına birlikte göz atalım.

DÖKÜLEN SUYU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İLE ÇEKMEYİN

Ev temizliğinde yere dökülen su veya sıvıyı elektrikli süpürgeye çektirmek, süpürge kullanırken yapılan en büyük yanlışlardan biri. Yapılan bu yanlış makinenin bozulmasına hatta sizi elektriğin çarpmasına bile sebep olabilir. Dökülen sıvıları temizlerken yıkama ve vakum özelliği olan makineleri tercih edebilir veya yüzeyi silip kuruttuktan sonra süpürgeyi çalıştırabilirsiniz.

BÜYÜK CAM KIRIKLARINI SÜPÜRMEYİN

Büyük cam kırıklarını elektrikli süpürge ile süpürmek, makinenin iç haznesinde onarılamayacak hasarlara sebep olabilir. Bu riski ortadan kaldırmak için büyük parçaları elinizle veya bir fırça yardımıyla topladıktan sonra küçük cam kırıkları için elektrikli süpürgeyi kullanabilirsiniz.

FİLTRE TEMİZLİĞİNİ AKSATMAYIN

Süpürgenin motor bölümünü yabancı maddelerden korumak için tasarlanan filtrelerin temizliği, cihaz için oldukça önemli. Yıkanabilen filtrelerin sık sık yıkanması, yıkanamayan filtrelerinse düzenli aralıklarla değiştirilmesi süpürgenin ömrünü uzatır. Temiz filtre aynı zamanda süpürgenin emiş gücünü de arttırır. Filtre temizliğinin yanı sıra cihazın emici başlığı ile borularının temizlik ve bakımına da özen göstererek süpürgenizden maksimum verim alabilirsiniz.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ SÜPÜRMEKTEN KAÇININ

Kozmetik ürünlerin içinde çeşitli yağlar bulunur. Normalde katı formda olan bu ürünler, süpürgeyle çekildiğinde cihazın içinde erimeye başlar. Eriyen yağ bileşenleri elektrikli süpürgenin mekanik parçalarını ve filtresini tıkayarak ürünün bozulmasına yol açabilir. Özellikle yağ parçaları filtreye dolduktan sonra temizlenmesi imkânsız hâle gelebilir. Bu sebeple yere dökülen kozmetik ürünleri silerek veya el süpürgesi ile süpürerek elektrikli süpürgenizin ömrünü uzatabilirsiniz.

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