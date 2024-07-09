Bu hatayı yapana 5 yıl ehliyet yok

Kaynak: Haber Merkezi
Bu hatayı yapana 5 yıl ehliyet yok

Ehliyet sınavlarında yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yerine başkasını sokanların sınavlardan men süresi 5 yıla çıkarılırken yeni kimliği olmayanlar ise sürücü kursuna yazılamayacak.

Sürücü adaylarını sevindiren ise geri park uygulamasında koniler arasına bir kerede giremeyen kursiyerlere hamleyi bir kez daha tekrarlama şansı verilmesi oldu.

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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EHLİYET SINAVLARINDA YENİ DÜZENLEME

Yeni yönetmeliğe göre direksiyon eğitimi dersi sınavları; il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılabilecek.

Engelli kursiyerler kendilerinin temin ettiği özel araçlarla sınava girebilecek.

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YENİ TİP KİMLİK ZORUNLULUĞU

Yeni kimlik kartı olmayanlar sürücü kurslarına kayıt yaptıramayacak.

Direksiyon derslerinin ilk 4 sınavı sonunda başarı sağlayamayanlar ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil olabilecek.

SINAV SÜRESİ 40 DAKİKAY ÇIKARILDI

Teorik sınavları verdikten sonra kendi isteğiyle kurs kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız olanlar 3 yıl içinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitimleri almak zorunda kalmayacak.

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Askerlik yapanlar, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren hastalığı olanlar sınav haklarını dondurabilecek.

Sınavlarda başarılı olanlar Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.

Sınav süreleri 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarılacak.

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