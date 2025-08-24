Bu hayat şartları altında gel de evlen!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti;

İstanbul’da ortalama evlenme maliyeti 850 bin lirayı aştı. Üstelik buna, kına, nişana harcanacak paralar ve takılar da dahil değil. Bu kabarık hesabı gören gençler de evlenmekten uzak duruyor.

KIR DÜĞÜNÜ DAHA PAHALI

Ülkede evlenenlerin sayısı giderek düşüyor. Bu düşüşün ana sebebini ise ekonomik kriz oluşturuyor. Evlilik maliyetlerinin artışı ve evlilikte ekonomik olarak geçinememe korkusu gençleri evlilikten soğutuyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2025 yılına ilişkin evlilik maliyetlerini gözler önüne serdi. İstanbul'da evlenmenin ortalama bedelinin 850 bin 95 liraya ulaştığını ortaya koyan araştırmaya göre, ortalama düğün salonu kirası 131 bin 800 TL oldu. Kır düğünü için mekân kiralama bedeli ise 263 bin 600 TL’yi bularak salon fiyatlarını katladı.

EV DÖŞEMENİN MALİYETİ AĞIR

Beyaz eşya için ortalama harcama ise 142 bin 870 TL, mobilya harcaması da 185 bin 905 TL’yi buluyor. İstanbul’da kira, depozito ve komisyon dâhil ev kiralama maliyeti bu yıl için ortalama 135 bin 628 TL olarak hesaplandı. Ev tekstilinden elektronik aletlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çeyiz alışverişi ortalama olarak 253 bin 892 TL’ye ulaşıyor. İPA, bu artışların kına, nişan, balayı ve takılar dâhil edilmeden yapılan hesaplamalarla ortaya çıktığını vurgularken, toplam evlilik maliyetinin gerçekte çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

EVLENENLERİN SAYISI DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de evlilik sayısı her geçen yıl azalıyor. 2010'da 582,7 bin olan evlilik sayısı, 2024'te 568 bin 395 bine geriledi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

