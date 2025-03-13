Bu hırsızlık ‘pes’ dedirtti! Çekirdek yedi, gezindi, oturdu, dinlendi…

Düzenleme: Kaynak: İHA

Edirne’de bir hırsızlık olaya izleyenlere ‘pes’ dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir hırsız gözüne kestirdiği bir işyerinin önünde önce çekirdek yedi, sonra işyerinin kapısına tekme ile kırmaya çalıştı. O da yetmedi çevreden bulduğu bir taşı kucaklayarak kapıyı kırdı.

Edirne merkez Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir iletişim mağazasında akıllara durgun veren hırsızlık yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı, mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık için mağazanın önüne gelen şüphelinin rahat tavırları ise pes dedirtti.

Mağazaya girmek için iki kez kapıyı tekmeleyen şüpheli başarılı olamayınca dakikalarca oturup ne yapacağını düşündü. Ardından mağazanın önünde tur atmaya başlayan şüphelinin kimi zaman çekirdek yemesi yok artık dedirtti. Daha sonra bulduğu taşla mağazanın camını kıran hırsız, ellerini kesmesine rağmen cep telefonlarını ve tabletleri çalmak için adeta zamanla yarıştı. Vitrinden çaldığı ürünleri montunun cebine dolduran şüpheli, hızlıca olay yerinden kaçtı.

Camların kırık olduğunu görenlerin haber vermesi üzerine mağazaya gelen işletme sahibi Arif Saraç, büyük bir şok yaşadığını söyledi. Saraç, hırsızın yakalanmasının tek teselli olacağını ifade etti.

Ayrıca, polis ekiplerinin olay yerine gelen inceleme yaptığı ve kandan örnek alarak şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Bu hırsızlık ‘pes’ dedirtti! Çekirdek yedi, gezindi, oturdu, dinlendi…

Bu hırsızlık ‘pes’ dedirtti! Çekirdek yedi, gezindi, oturdu, dinlendi…

Bu hırsızlık ‘pes’ dedirtti! Çekirdek yedi, gezindi, oturdu, dinlendi…

Bu hırsızlık ‘pes’ dedirtti! Çekirdek yedi, gezindi, oturdu, dinlendi…

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