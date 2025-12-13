Finansal piyasalarda haftanın kazananları belli oldu. Borsa İstanbul’dan altına, yatırım fonlarından döviz kurlarına kadar geniş bir yelpazede yatırımcıların yüzünü güldüren bir haftanın ardından rakamlar netleşti.

BORSA YATIRIMCISI HAFTAYI KAZANÇLA KAPATTI

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %2,76 değer kazandı. BIST 100 endeksi hafta içinde 11.074,68 puanla en düşük seviyeyi, 11.330,97 puanla en yüksek seviyeyi gördü. Endeks, önceki haftaya göre %2,76 artışla 11.311,31 puandan kapanarak güçlü bir performans sergiledi.

ALTINDA YÜKSELİŞ SERİSİ SÜRDÜ

Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın fiyatı bu hafta %2,81 artarak 5.951 TL’ye çıktı.

Cumhuriyet altını: %2,80 artışla 40.122 TL

Çeyrek altın: %2,82 yükselişle 9.968 TL

Altın cephesindeki istikrarlı yükseliş, yatırımcıların güvenli liman talebinin sürdüğünü gösterdi.

DÖVİZ KURLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Hafta boyunca dövizde de yukarı yönlü hareket görüldü.

Dolar/TL: %0,42 artışla 42,6940 TL

Euro/TL: %1,03 yükselişle 50,0930 TL

Euro, doların üzerinde bir değerlenme kaydederek döviz yatırımcılarının ilgisini çekti.

FONLARDA BORSA YATIRIM FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları genel olarak haftayı pozitif kapattı.

Yatırım fonları: %1,51 artış

Emeklilik fonları: %1,47 artış

Kategoriler içinde en çok kazandıran grup %2,48 ile borsa yatırım fonları oldu.