Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat!

Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat!
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Vücut sağlığını korumak için bazı besinlerden uzak durmak gerekir. İşte o üç besin...

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 1

Mutfakta sıkça bulunan ve markette veya pazara gittiğinizde sıklıkla tercih edilen bazı besinler sağlığı olumsuz etkileyebilir.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 2

Bu besinler, tansiyonu yükseltebilecek ve kan şekerini artırabilecek zararlı etkilere sahiptirler.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 3

Bu üç besin arasında en önemli 3 besin ise tuzlu yiyecekler, kafein ve şekerli yiyeceklerdir.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 4

Aşırı tuz tüketimi tansiyonu yükseltir. Yüksek şeker içeriği ve genellikle yüksek kalori içeriği nedeniyle kan basıncını artırabilirler.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 5

Şekerli yiyecekler ve içecekler kan şekerini hızla yükseltebilir. Doğal meyve sularının içindeki şeker miktarı kan şekerini çıkarabilir.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 6

Kurabiyeler, kekler, tatlılar gibi yüksek şeker içeriği olan atıştırmalıklar kan şekerini artırabilir.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 7

Kafein, bazı kişilerde tansiyonu geçici olarak artırabilir. Aşırı alkol tüketimi yüksek kan basıncına neden olabilir.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 8

Trans yağ ve doymuş yağ içeren bu yiyecekler tansiyonu artırabilir.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 9

Bu yüzden bu tür besinlere dikkat etmek ve kullanmamak gerekir.

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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 10
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Bu iç besin zehirden bile beter. Aman dikkat! 11
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