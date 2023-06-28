Bu içecek vücuttaki kan oranını düşürüyor

Demir eksikliği, özellikle kadınlar ve besin açısından düşük bir diyete sahip insanlar arasında yaygındır. Kişileri halsiz ve solgun hissettiren aneminin ana nedenlerinden biridir. Bununla birlikte, semptomlar durumun ciddiyetine bağlıdır. Bu eksiklikten kaçınmak için doğru yiyecekleri tüketmek önemli olsa da, bazı çayların aşırı tüketimi bu duruma katkıda bulunabilir.

Beslenme eksikliği dünya genelinde oldukça yaygın bir durum olsa da her zaman yetersiz beslenme ile ilişkili değildir. Bazen, sağlıklı çaylar, demirin emilimine müdahale edebilen ve kansızlığa neden olan bileşikler içerebilir. Bu nedenle dünya nüfusunun birçoğunun karşılaştığı kansızlık sorununa hiç farkında olmadan zemin hazırlanabiliyor.

Vücudun, kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin veya oksijen taşımasını sağlayan bir madde üretmek için demire ihtiyacı vardır. Azalmış oksijen seviyeleri, bireylerin yorgun ve nefes darlığı hissetmesinin nedenidir.

Demir, ağırlıklı olarak yiyeceklerde bulunur, bu nedenle eksikliklerin çoğu yetersiz diyet alımına bağlıdır. Ancak araştırmacılar, bitki çaylarında besinlerin emilimini engelleyebilecek bazı moleküller tespit ettiler.

2016 yılında yayınlanan bir klinik vaka raporunda, "çayın demir emilimini engellediği ve çok miktarda tüketildiğinde demir eksikliği anemisine yol açtığı" tespit edildi.

Kansızlıktan sorumlu olan bileşik ise vücudun bitki kaynaklarından demir emilimini azalttığı gösterilen tanenler olarak belirlendi.

VeryWell Health, yayınlandığı bir makalede; siyah çayda bulunan tanenin, ona koyu kırmızımsı kahverengi rengini ve karakteristik tam gövdeli, büzücü lezzetini verdiği vurgulandı. Ayrıca siyah çaydaki tanen miktarının çeşide, yetiştirme koşullarına ve işleme yöntemine bağlı olarak değişse de, siyah çayın insan beslenmesindeki başlıca tanen kaynaklarından biri olarak kabul edilir.

Oksalatların yanı sıra doğal olarak oluşan çay bileşikleri özellikle bitki çaylarında bol miktarda bulunur ve demire bağlanabilir.

Bu demire bağlanan maddeler, özellikle bireyleri et ve diğer güçlü demir kaynaklarını tüketmiyorsa, anemiye yatkın hale getirebilir.

Bir 2016 vaka çalışmasında; yeşil çayın orta yaşlı bir erkekte anemi üzerindeki yeniden sorun haline gelen etkisi olduğu, bu nedenle yeşil çayın potansiyel rolünü vurgulamaktadır.

Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, bu tür hastalıklarda önemli tanısal hususlardır. Demir emiliminin çay tüketimi ile azaltılabileceği gerçeği, çayda katekol grupları taşıyan fenolik bileşiklerin belirgin demir bağlama özellikleri tarafından baskın olarak kolaylaştırılan inhibitör etkileri ile uzun yıllardır kabul edilmiştir.

Bununla birlikte, yoksunluktan sonra demir eksikliğindeki iyileşmeler, mutlaka çay tüketiminden kaçınılması gerektiğinin bir göstergesi değildir.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan 2007 tarihli bir çalışmada, bilim insanları yemekle birlikte tüketilen çayın demir emilimini azalttığını bulmuşlardır.

Ancak bulgular, yemekten bir saat sonra tüketilen çayın emilimi aynı ölçüde azaltmadığını ortaya koydu.

Dahası, bulgular, 954 sağlıklı yetişkinin demir seviyelerini inceleyen ve çay alımlarını tahmin eden American Journal of Clinical Nutrition yayınlanan önceki araştırmalarla tutarsız. Bu sefer araştırmacılar, demir seviyeleri ile alım veya siyah, yeşil ve bitki çayı tüketimi arasında bir ilişki bulamadılar. Çayın gücü, infüzyon süresi, içme süresi ve demir seviyeleri arasında da bir ilişki olduğuna dair kanıt yoktu.

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