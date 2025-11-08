ABD Başkanı Trump göreve geldiği günden itibaren aldığı tartışmalı kararlara yenisini ekledi. Trump, bun sefer de Güney Afrika’da düzenlenecek G20 zirvesini boykot edeceğini söyledi.

Zirvenin Güney Afrika’da düzenlenmesinin ‘tam bir rezalet’ olduğunu savunan Trump, ülkede yaşayan beyaz çiftçilerin ‘soykırıma’ uğradığını iddia etti. Trump yaptığı açıklamada "Bu İnsan Hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD Hükümet Yetkilisi katılmayacak. 2026 G20'yi Miami, Florida'da düzenlemeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, başkanın yerine toplantıya katılması bekleniyordu. Ancak Vance'in planlarına yakın bir kaynak, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Vance'in artık Güney Afrika'ya seyahat etmeyeceğini söyledi.

TRUMP’IN İDDİASI NEREDEN GELİYOR?

Trump’ın tartışma yaratan iddiasının temelinde Güney Afrika’da çıkan bir yasa yer alıyor. Güney Afrika geçen ay, yıllarca süren ırkçı apartheid rejiminin yol açtığı mülkiyet eşitsizliklerini gidermek amacıyla, devletin kamu yararına olan toprakları geri almasına yardımcı olan Kamulaştırma Yasasını kabul etti.

Ramaphosa, yasanın bir "müsadere aracı" olmaktan ziyade halkın araziye erişimini kolaylaştırmaya hizmet ettiğini savundu.

Ancak Trump yönetimi, göreve geldikten sonra Güney Afrika’da beyazların zulme ve soykırıma uğradığını savunsa da Güney Afrikalı yetkililer bunu ısrarla reddetti.

SIĞINMA HAKKI TANIDI

Trump, mayıs ayında Washington'ın ırk ayrımcılığına karşı sığınma hakkı olarak tanımladığı yeniden yerleştirme programının bir parçası olarak 59 beyaz Güney Afrikalıya sığınma hakkı tanımıştı.

Hatta Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede de söz konusu iddiayı gündemine aldı. Ramaphosa iddiaları reddederek Trump'a, "Eğer Afrikalı çiftçilere yönelik bir soykırım olsaydı, bahse girerim ki bu üç beyefendi burada olmazdı" dedi ve orada bulunan üç beyaz Güney Afrikalı erkeği, profesyonel golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen ile Güney Afrika'nın en zengin adamı Johann Rupert'i işaret etti.

Öte yandan Trump’ın imzaladığı mülteci kararında çoğunluğun Güney Afrika’ya verilmesinde de yine temeli sorgulanan ‘soykırım’ iddiası yer alıyor.

YILLARCA APARTHEİD REJİMİ İLE YÖNETİLDİ

Güney Afrika’da yıllarca devam eden apartheid rejimi ırksal ayrımcılığın en büyük örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzun yıllar boyunca beyaz ırkın yönetiminde olan Güney Afrika'da siyahilere ve diğer beyaz olmayan etnik gruplara karşı uygulanan ayrımcılık, 1948 yılı genel seçimlerinden sonra resmîleşerek sürdü. 1958 yılından itibaren yasalarla da desteklenen apartheid sistemi, insanların kökenlerine göre sınıflandırılmaları sonucu, beyaz azınlık dışında kalanların vatandaşlık hizmetlerinden daha az yararlanmaları, devletin sağladığı sağlık ve eğitim hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden daha az yararlanmaları gibi ırkçı uygulamalara zemin oldu.

Güney Afrika'da apartheid sistemine karşı Anti-Apartheid Hareketi oluşturulmuş, ülkenin ilk siyahi devlet başkanı olarak bu makama gelen Nelson Mandela iktidarıyla ırkçı-ayrımcı uygulamalar durdurulunca apartheid yönetiminin ortadan kalkmasıyla bu hareket de son buldu.