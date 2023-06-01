Bu ikili müthiş

Yanıklar, mide rahatsızlıkları, bağırsak problemleri gibi birçok sağlık sorununa iyi gelen kudret narı, zeytinyağında bekletilerek tüketilmeli. En az 1 ay saf ve kaliteli zeytinyağında kalması gereken kudret narı, ilaçları rafa kaldıracak etkiye sahip.

Kudret narını iyi şekilde yıkadıktan sonra çok küçük parçalar halinde doğrayın ve bir kavanoz içine alın.

Mide ve bağırsak sorunlarıyla mücadele edenlerin doğal tedavi yöntemi olarak kullandığı kudret narı, yaşı ileri olanlar tarafından çok daha iyi bilinir. A Vitamini olmak üzere, B1, B2, ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum bakımından zengindir.

Kavanozun yarısını da hakiki zeytinyağı ile doldurun. En az 30 gün boyunca bekletin. İşte zeytinyağlı kudret narının faydaları...

Kudret narı ve zeytinyağı midede üreyen ve mide asidinin artmasına neden olan helikobakter pilori bakterisine karşı önlüyor. Mideye iyi gelmesi için sabahları ve akşamları 1 tatlı kaşığını bir ay süreyle tüketmek gerekiyor

Kudret narı yağı ve zeytinyağı enflamasyonu bastırıyor, yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Uzun yıllardır eski insanlar tarafından kullanılan kudret narı bitkisinin ülser, gastrit ve reflü de önemli etkisi oluyor.