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O ilaçlar böbrekleri adeta bombalıyor

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, ağrı kesici ilaçların zararlarını açıkladı ve bazı ilaçların aşırı kullanımının böbrek yetersizliğine yol açtığını söyledi. İşte o açıklamalar…

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:04
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Bu ilaçlar böbreklere çok zararlı

O ilaçlar böbrekleri adeta bombalıyor
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Böbrek sağlığımızla ilgili açıklama Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ’dan geldi. Üstündağ, diyaliz tedavisi ya da nakil olmazsa hayatını kaybetme riski bulunan hasta sayısının Türkiye'de her geçen gün arttığını açıkladı.
Böbrek yetersizliğinin dünya genelinde en çok artan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Prof. Üstündağ, "1990'lı yılların sonunda Türkiye'de son dönem böbrek hastası, yani diyaliz veya nakil olmazsa yaşamayacak durumda olan hastaların sayısı 1 milyonda yaklaşık 300-350 kişiydi. Günümüzde son rakamalar 1 milyonda 1000 civarında. 20 yıllık dönemde Türkiye'de son dönem böbrek hastalığı, nakil ve diyaliz olmazsa yaşamını sürdüremeyecek hastaların oranı 3 kat artmış oldu" diye konuştu.

Prof. Dr. Üstündağ, böbrek hastalığının ölüme yol açma konusunda pek çok kanser türünden daha ağır sonuçlar doğurduğunu, böbrek yetersizliğinin birçok sebebinin bulunduğunu belirterek, “Yaşam kalitesini bozan önemli hastalıklar için risk faktörü olan obezitenin böbrek hastalığının gelişiminde önemli bir etken olduğuna değinen Üstündağ, "Kilo fazlalığı tek başına böbreği bozucu bir faktördür. Hareketsiz yaşamın artışı ve işlenmiş hazır gıdalarla beslenmenin artışı obeziteyi beraberinde getiriyor" dedi.

ÜSTÜNDAĞ: AĞRI KESİCİLER BÖBREĞİ OLUMSUZ ETKİLER

Prof. Üstündağ, ağrı kesicilerin birçoğunun da böbreği olumsuz etkilediğini de açıkladı ve şunları söyledi:

"Ağrı kesicilerin pek çoğu böbreğe dokunur. Fazla kullanılması böbrek yapısını bozar. Bir insan hayatı boyunca bir kilogram ağrı kesici tüketirse onun böbrekleri muhakkak belli bir derecede bozulur. Eğer 2-3 kilogram ağrı kesici ilaç tüketirse, bu hastalarda son dönem böbrek hastalığı görmek mümkün olur. Bu hastalar yaşama tutunmak için nakil veya diyaliz tedavisi görmek zorunda kalır. Ortalama bir ağrı kesicinin yarım gram olduğunu düşünürsek, günde bir tane kullanıldığında yılda yaklaşık 200 gram kullanılmış oluyor. Kullanmaya devam edildiğinde 5 sene sonra muhakkak böbreğinizi bozmuş oluyorsunuz. Bizim ülkemizde komşu tavsiyesiyle, arkadaş önerisiyle ağrı kesici kullanımları böbrek hastalığının çok önemli nedeni. Örneğin bir hastanın hipertansiyon nedeniyle enseden başlayıp omuzlara yayılan ağrısı var, bu hastalık tedavi edileceğine ağrı kesici kullanılırsa böbrekler zarar görüyor. Kemik ağrıları olan bir kişi bu hastalığı tedavi etmek yerine ağrı kesici kullanırsa, var olan hastalığın üzerine yeni bir hastalık eklemiş oluyor."

AA

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