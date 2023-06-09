Bu ilaçlar ölüm saçıyor. Milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atıyor

Uzmanlar milyonlar kişinin kullandığı uyku ilaçlarının bilinçsizce kullanıma karşı uyardı.

Bu ilaçlar ölüm saçıyor. Milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atıyor

Yaşanılan sağlık problemlerini çözmek adına farklı ilaçlar kullanıldığı biliniyor. Doğru ilaç kullanımı sağlık sorunlarını ortadan kaldırarak yaşam kalitesinin artmasını sağladığı bildirildi. Ancak bilinçsizce kullanılan bir ilacın erken ölüm riskini yüzde 55 artırabileceği bilgisine ulaşıldı. Uzmanlar milyonlar kişinin kullandığı uyku ilacına karşı uyardı.

Uyku problemleri yaşayanlar uykusuzlukla mücadele edebilmek adına uyku ilaçlarına başvurduğu ifade edildi.

Uyku ilaçları uykuya geçişi kolaylaştırsa da sağlık için büyük problemlere neden oluyor.

Yapılan araştırmalara göre uyku hapı kullanan kişiler doğal olarak uyuyanlara göre yüzde 55 daha fazla erken ölüm riskinin olduğu bildirildi.

“ÖLÜM RİSKİNİ İKİ KATTAN FAZLA ARTIRABİLECEĞİNİ BULMAK ŞOK EDİCİ”

Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden Yu Sun şunları dile getirdi:

“Sonuçlarımız en hafif tabirle şaşırtıcı. Pek çok insan uyumasına yardımcı olması için uyku haplarına güveniyor, bu yüzden onları almanın ölüm riskini iki kattan fazla artırabileceğini bulmak şok edici. " Uykusuzluk için birinci basamak tedavi olarak uyku hapı kullanmaktan kaçınmanızı ve önce diğer yöntemleri denemenizi öneririz.”

Open University'den Profesör Kevin McConway şunları belirtti:

“Araştırmacılar, uyku hapı alan kişilerin erken ölüm riskinin daha yüksek olduğunu buldular.”

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