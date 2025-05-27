Bu ilanı görenler ‘Gençler iş beğenmiyor’ diyecek mi? Para yok, iş çok

TÜİK’in açıkladığı verilere göre işsizlik bu yılın ilk 3 aylık bölümünde düşüş gösterse de istihdam oranının da azalması dikkat çekiyor. Milyonlarca genç iş ararken düşük maaşlar ve insani olmayan çalışma koşulları özellikle gençlerin iş bulmasındaki en büyük engel olarak görülüyor.

Bazı kesimlerin ‘İşsizlik yok, gençler iş beğenmiyor’ iddiasına rağmen özellikle üniversite mezunu gençlerin yaşadığı işsizlik Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak göze çarpıyor.

Sosyal medyada gündem olan bir iş ilanı çalışma hayatındaki büyük bir sorunu gözler önüne serdi. Bir bungalov işletmesinin ilanında çalışacak kişiden neredeyse her işi yapması istenirken ‘gönüllü çalışma’ adı altında hiç para verilmeyeceği belirtildi.

İş ilanında çalışana sunulan şartlar arasında sadece 6 metrekarelik bir bungalovda kalma ve ‘Doğa ile baş başa ilham veren bir atmosfer’ sunuldu.

İş ilanını görenler işsizlere yapılan zulme isyan ederken ‘Gençler iş beğenmiyor’ diyenlerin bu ilana nasıl yorum yapacağı ise merak konusu oldu.

BUNGALOV TESİSİNDE MAAŞSIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK YASAL MI?

Uzmanlar yaptıkları yorumlarda söz konusu ilanda belirtildiği şartlarda bir işin ‘gönüllü çalışma’ esasına göre yapılamayacağının altını çiziyor. Çamaşır yıkama ve temizlik gibi işleri yapacak çalışanlarla işletmelerin en düşük asgari ücret üzerinden sözleşme imzalaması gerektiğinin altını çizerek tersi bir durumun ‘çalışan sömürüsü’ olduğunu vurguluyor.

İlanda çalışma saatlerinin belirsiz olması da emek sömürüsünün bir belirtisi olarak görülüyor.

Öte yandan ilanda çalışana sunulan 6 metrekarelik bungalovun uzun süre kalmaya müsait olmadığı ve yaşam refahının etkileneceği belirtiliyor.