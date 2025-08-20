Bu ilçede öğrencilerin çanta ve kırtasiye seti belediyeden

Canik'te bu yıl da ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimizin tamamına bu yıl da çanta ve kırtasiye seti hediye edeceğiz" dedi.

Sandıkçı, "Canik'imizde geleneği sürdürüyoruz. Bu yıl da ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye edeceğiz. İçerisinde yardımcı eğitim materyallerinin de yer aldığı kırtasiye setlerimizde, öğrencilerimizin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı tüm kırtasiye ürünleri yer alıyor. Çanta ve kırtasiye seti desteğimizle okula başlayacak olan öğrencilerimizin heyecanına ortak olurken, ailelerimizin eğitim harcamalarına da katkılarda bulunmayı hedefledik.

HEDİYELER ÖĞRENCİLERE OKUL GÜNÜ VERİLECEK

Hediyelerin okulların açılışının gerçekleştiği ilk gün öğrencilere sıralarında teslim edeceklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

"Çanta ve kırtasiye setlerimizi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk günü öğrencilerimize sıralarında teslim edeceğiz. Eğitim hayatına başlamanın sevinci yaşayan öğrencilerimizi sıralarında ziyaret ederek çantalarımızı ve kırtasiye setlerimizi hediye edeceğiz. Öğrencilerimizin sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olacağız. Eğitim dostu belediye unvanımızla değerli öğrencilerimizin ve kıymetli ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."