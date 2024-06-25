Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Vatandaşları çeşitli mesajlarla dolandırma yöntemini seçen dolandırıcılar, şimdi de siyasilerin vatandaşlara mesaj gönderdiği telefon numaralarını kullanmaya başladı.

Vatandaşların telefonlarına gönderilen mesajlardaki linke tıklaması için güveni arttırma yolunu seçen dolandırıcılar, kripto para platformu Binance’nin adını da kullanırken siyasilerin vatandaşlara mesaj gönderdikleri numaraları hacklemeye başladı.

Dolandırıcıların son kurbanı ise CHP Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu oldu. Dolandırıcılar, Öküzcüoğlu’nun vatandaşlara özel günlerde mesaj gönderdiği numaradan bu mesajı göndermeye başladı.

Dolandırıcılar kullanıcılara, "Sn. BN-TR kullanıcısı Varlik Politikamız Nedeni İle m. A. S. A. K tarafından geçici olarak Varlıklarınız kısıtlanmıştır Aktivasyon için : hyp. Ae/activation-team B001" şeklinde bir mesaj atarak vatandaşların linke tıklamasını sağlamaya çalışıyor.

Binance, benzer bir şikayete ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerinden kullanıcılarına bu tür mesajlar gönderilmediği belirtirken dolandırıcıların bu mesajlara karşı dikkatli olmalarını ve yetkililere haber vermelerini istedi.