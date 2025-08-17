Bu ilde evi arsası olan yaşadı

Temmuz ayında yapılan satışların 18 bin 425’i kredi kullanılarak gerçekleşti. Böylece toplam satışlar içinde kredili işlemlerin payı %12,9 oldu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TARİHİ SEVİYE



Yılın ilk 7 ayında konut satışları %24,2 artarak 834 bin 751’e çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-temmuz verisi olarak kaydedildi. Rekor ise 2020 yılında 854 bin 126 adet ile kırılmıştı.

Aynı dönemde ipotekli satışlar da %93,2 artarak 121 bin 515’e ulaştı. Faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen kredili işlemlerdeki bu yükseliş dikkat çekti. Temmuz ayı ayrıca 2025’in en yüksek aylık satış rakamının görüldüğü dönem oldu.

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ ANTALYA



Üç büyük il dışında konut satışlarının en yüksek olduğu şehir ise Antalya oldu. Ocak-Temmuz döneminde kentte 44 bin 813 konut satıldı ve %5,37’lik artış oranıyla dikkat çekti.

İlk 10 şehir ve satışlarda yaşanan artış oranı ise şöyle gerçekleşti:

1-Antalya: 44 bin 813 adet (%5,37)

2-Mersin: 29 bin 519 adet (%3,54)

3-Bursa: 28 bin 362 adet (%3,40)

4-Kocaeli: 20 bin 287 adet (%2,43)

5-Konya: 19 bin 686 adet (%2,36)

6-Gaziantep: 22 bin 330 (%2,68)

7-Tekirdağ: 20 bin 599 adet (%2,47)

8-Balıkesir: 19 bin 63 adet (%2,28)

9-Adana: 18 bin 870 adet (%2,26)

10-Kayseri: 18 bin 504 adet (%2,22)