Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney bölgelerinde 12 il için yarın şiddetli yağışların olacağını duyurdu.
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 1

Açıklamaya göre; Isparta, Burdur, Antalya’nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batı bölgeleri,

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 2

Hatay’ın sahil şeridi, Konya’nın güneyi, Karaman, Niğde ve Kayseri’nin güney bölgelerinde yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 3

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, şiddetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olası tehlikelere karşı uyanık ve önlem alması istendi.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 4

Özellikle ulaşım konusunda yaşanabilecek aksamalar için ekstra dikkatli olunması ifade ediliyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 5
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 6
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 7
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 8
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 9
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 10
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 11
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 12
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 13
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 14
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 15
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak 16
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