Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın çok şiddetli vuracak

Açıklamaya göre; Isparta, Burdur, Antalya’nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batı bölgeleri,
Hatay’ın sahil şeridi, Konya’nın güneyi, Karaman, Niğde ve Kayseri’nin güney bölgelerinde yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, şiddetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olası tehlikelere karşı uyanık ve önlem alması istendi.
Özellikle ulaşım konusunda yaşanabilecek aksamalar için ekstra dikkatli olunması ifade ediliyor.