Bu illerde yaşayanlar her an depreme yakalanabilir! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2025 yılı itibarıyla güncellenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı.

Yeni harita, ülke genelindeki fay hatlarının konumlarını ve sismik risk seviyelerini net bir şekilde belli ediyor. Bu sayede vatandaşlar barındıkları bölgelerin deprem riskini daha ayrıntılı öğrenme fırsatı buluyor.

DEPREM RİSKİ DÜŞÜK OLAN GÜVENLİ ŞEHİRLER

AFAD’ın paylaştığı güncel verilere göre, aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük olan şehirler şöyle sıralanıyor:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde: Şehir genelinde 4. ve 5. derece risk bulunuyor.

Karaman: Türkiye'nin en düşük riskli şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Nevşehir: 4. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece risk bölgeleri arasında.

Ankara: Genel olarak 3. derece risk taşısa da, Etimesgut ve Mamak gibi ilçeler 4. derece riskte bulunuyor.

KARADENİZ'DE DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN BÖLGELER

Karadeniz kıyılarında sismik aktivite nispeten daha az. İşte yapılaşma açısından da daha güvenli kabul edilen bazı şehirler:

Bartın: Fay hattına 132 km mesafede.

Zonguldak: 2. derece risk grubunda olsa da düşük sismik aktiviteye sahip.

Sinop: Türkiye’nin en sakin sismik geçmişine sahip şehirlerinden biri.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz’in göreceli olarak daha güvenli illeri arasında yer alıyor.

İÇ KESİMLERDE RİSK AZALIYOR

Bazı şehirlerin kıyı kesimleri daha riskli kabul edilse de iç bölgeleri görece daha güvenli:

İŞTE YÜKSEK RİSKLİ DEPREM İLLERİ

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde bulunan şehirler en yüksek deprem riski taşıyan bölgeler arasında. İşte o iller:

Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük

Düzce, Bolu, Sakarya (Adapazarı), Yalova, Kocaeli, İstanbul

Çanakkale, Balıkesir, Bursa