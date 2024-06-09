Bu illerden ev alanlar paraya para demeyecek. 3 büyükşehir listede yok

Yurtiçinde geçtiğimiz hafta mayıs ayı enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Haziran ayından bu yana yıllık enflasyonun düşüş eğilimine girmesi tahmin ediliyor. Temmuz ve Ağustos ayları sonrasında baz etkisinin belirginleşmesiyle, yıllık TÜFE’nin ilk etapta yüzde 50’ye yakın seviyelere düşmesi öngörülüyor.

Bununla beraber TÜFE ile mücadele çerçevesinde uygulanan yüksek faiz politikası, konut piyasasında etkilerini göstermeye başladı; satışlar ve fiyatlarda bir "yavaşlama" izleniyor.

KONUTTA REEL GERİLEME GÖRÜLDÜ

Türkiye’de konut fiyatlarındaki yıllık ortalama artış, son birkaç ayda yıllık enflasyonun altında seyrediyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verileri kapsamında, şubatta konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 58,30 ve martta yüzde 52,00 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde yıllık TÜFE ise yüzde 67,07 ve yüzde 68,50 olarak sırasıyla açıklandı. Bu durum, konut yatırımlarında şubattan beri reel anlamda yıllık değer kayıplarının yaşandığını ifade ediyor. Nisan ve mayıs aylarına dair veriler henüz açıklanmamış olsa da, bu eğilimin devam etmesi öngörülüyor.

DEĞER KAZANAN O İLLER

ARDAHAN

16.451 TL

%110,18

IĞDIR

17.870 lira

yüzde 98,25

TUNCELİ

23.071 lira

Yüzde 97,39

BİTLİS

15.150 lira

Yüzde 88,08

BAYBURT

17.774 lira

Yüzde 86,43

GÜMÜŞHANE

17.763 lira

Yüzde 85,57

SİİRT

12.713 lira

Yüzde 81,82

KİLİS

14.231 lira

Yüzde %81,10

ERZİNCAN

19.576 lira

Yüzde 79,96

AĞRI

13.001 lira

Yüzde 78,02