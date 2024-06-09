Bu illerden ev alanlar paraya para demeyecek. 3 büyükşehir listede yok

Yurtiçinde geçtiğimiz hafta mayıs ayı enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Haziran ayından bu yana yıllık enflasyonun düşüş eğilimine girmesi tahmin ediliyor. Temmuz ve Ağustos ayları sonrasında baz etkisinin belirginleşmesiyle, yıllık TÜFE’nin ilk etapta yüzde 50’ye yakın seviyelere düşmesi öngörülüyor.
Bununla beraber TÜFE ile mücadele çerçevesinde uygulanan yüksek faiz politikası, konut piyasasında etkilerini göstermeye başladı; satışlar ve fiyatlarda bir "yavaşlama" izleniyor.
KONUTTA REEL GERİLEME GÖRÜLDÜ
Türkiye’de konut fiyatlarındaki yıllık ortalama artış, son birkaç ayda yıllık enflasyonun altında seyrediyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verileri kapsamında, şubatta konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 58,30 ve martta yüzde 52,00 olarak kaydedildi.
Söz konusu dönemde yıllık TÜFE ise yüzde 67,07 ve yüzde 68,50 olarak sırasıyla açıklandı. Bu durum, konut yatırımlarında şubattan beri reel anlamda yıllık değer kayıplarının yaşandığını ifade ediyor. Nisan ve mayıs aylarına dair veriler henüz açıklanmamış olsa da, bu eğilimin devam etmesi öngörülüyor.
DEĞER KAZANAN O İLLER
ARDAHAN
16.451 TL
%110,18
IĞDIR
17.870 lira
yüzde 98,25
TUNCELİ
23.071 lira
Yüzde 97,39
BİTLİS
15.150 lira
Yüzde 88,08
BAYBURT
17.774 lira
Yüzde 86,43
GÜMÜŞHANE
17.763 lira
Yüzde 85,57
SİİRT
12.713 lira
Yüzde 81,82
KİLİS
14.231 lira
Yüzde %81,10
ERZİNCAN
19.576 lira
Yüzde 79,96
AĞRI
13.001 lira
Yüzde 78,02