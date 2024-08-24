Bu iş için memurluktan istifa etti. 750 bin TL'ye satın alan var

Kahramanmaraş’ta çocukluğundan itibaren güvercin yetiştiriciliğine meraklı olan Hasan Çetinkaya, bu işi daha rahat yapmak için devlet memurluğundan istifa etti. Güvercin yetiştiren Çetinkaya, yetiştirdiği güvercinleri araba parasına satıyor.

Üniversite yıllarında evin mutfağında ve balkonunda bile güvercin yetiştirdiğini belirten Çetinkaya, güvercinlerin hemen alıcı bulduğunu söyledi. Çetinkaya, kuşların 750 bin liraya kadar alıcı bulduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Daha öncesinde büyüklerimiz kendi aralarında hediyeleşirlermiş, uçurup yavrulatıp kendi aralarında sosyal aktivite halinde bu işi yaparlarmış ama şu anda bir sektör halinde. Bu tezgahta her kuş 5 bin lira ile 500 bin lira, 750 bin lira gibi rakamlara alıcı buluyor. İstediğiniz kuşu istediğiniz anda satama gibi bir avantajınız var. Ben daha çok ticari bakıyorum alıp sattığım daha yoğun. Ama üretimin farklı bir yeri var, annenin yavruya yem verdiği an en çok keyif aldığım andır. Parası mı yavruyu izlemek mi derseniz ben yavruyu izleyip büyüdüğünü görmek benim için daha çok keyif veriyor”

Kahramanmaraş’ta güvercin yetiştiriciliği kentin kültürel yapısında önemli bir yer tutarken Çetinkaya, evinin çatısında filo güvercini yetiştirmeye devam ediyor. Çetinkaya, “Şu anda binlerce insan bu hobilerin peşinden gidiyor. Biz bunu daha çok kitleye ulaştırmak amacıyla bu işi yapıyoruz. Şu an dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde filo kuşları besleniyor, üretimi yapılıyor” şeklinde konuştu.