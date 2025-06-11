Bu işi yapanlar paraya para demiyor! Öğrenenler işlerini bırakıp bu işe yöneliyor

Ev temizliği için gündelikçi çalıştırmak artık birçok kişi için lüks hale geldi.

Özellikle çalışanların sıkça başvurduğu bu hizmette fiyatlar son dönemde adeta uçuşa geçti.

Gündelik temizlik ücretleri 3 bin TL'den başlayıp, işin kapsamına göre 4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Artan maliyetler nedeniyle birçok kişi evini kendisi temizlemeyi tercih etmeye başladı.

3 BİN TL'DEN AŞAĞI TEKLİF BİLE VERİLMİYOR

Temizlik fiyatlarına gelen yaklaşık yüzde 90’lık artış, gündelikçilerin ücretlerini de etkiledi. Önceki yıllarda 2 bin TL civarına yapılan işler için artık 3 bin TL altı teklif bile verilmiyor. Temizlik yapanlar, fiyatın evin büyüklüğüne, eşya yoğunluğuna ve işin zorluğuna göre değiştiğini belirtiyor.

EKSTRA HER ŞEY AYRI ÜCRET

Vatandaşların aktardıklarına göre koltuk silme, buzdolabı çekme, cam silme gibi detaylar artık hizmetin dışında değerlendiriliyor ve ek ücret talep ediliyor. "Sadece süpürmek, toz almak bile 3 bin TL’den başlıyor" diyenler, temizlik hizmetini almakta zorlandıklarını dile getiriyor.

"PAHALI AMA İŞİ DE AĞIR"

20 yıldır temizlik sektöründe olduğunu belirten gündelikçi Mualla Saka, fiyatların yükselmesinin normal olduğunu savundu. Saka, "Halı, koltuk, duvar silme gibi işler ekstraya girer. Bunların hepsi dahilse ücret 4 bin TL’yi bulur. Hem zor, hem yorucu" ifadelerini kullandı.

HEPSİ BİRBİRİNİ FİYAT KONUSUNDA UYARIYOR

Gündelikçiler arasında da fiyat konusunda bir dayanışma bulunuyor. "Ben 3 bin TL istiyorum, sen de o civarda iste" diyerek birbirlerini uyardıklarını anlatan temizlik çalışanları, bu şekilde piyasada ortak bir taban ücret oluştuğunu ifade etti.

KENDİ TEMİZLİĞİNİ YAPANLAR ARTIYOR

Bazı internet platformlarında daha uygun fiyatlar olsa da, evini kendi temizleyenlerin sayısı giderek artıyor. Vatandaşlar, "Emeklerine saygı duyuyoruz ama bu fiyatlar bizim bütçemize uygun değil" diyerek temizlik hizmetinden vazgeçtiklerini dile getirdi.