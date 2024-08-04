Bu isim sadece 1 kişide var. Türkiye'nin en popüler isimleri açıklandı

Türkiye'nin bebek isim tercihleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilerle belli oldu. 2023 yılında doğan 1 milyon 180 bin 840 bebeğin isim tercihleri arasında dikkat çekici sonuçlar var.

ERKEKLERDE "YUSUF", KIZLARDA "ZEYNEP" İLK SIRADA

Geçen yıl doğan 605 bin 310 erkek bebekten 8 bin 816'sı "Yusuf", 7 bin 713'ü "Eymen", 6 bin 857'si "Miraç" ismini aldı. 575 bin 530 kız bebekten ise 13 bin 420'si "Zeynep", 8 bin 586'sı "Elif", 6 bin 886'sı "Defne" ismiyle kaydedildi.

Öne çıkan diğer erkek bebek isimleri arasında Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir yer alırken, kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Defne'yi Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin izledi.

GENEL İSİM TERCİHLERİNDE DURUM

Türkiye genelinde en yaygın erkek isimleri sırasıyla 2 milyon 737 bin 31 ile "Mehmet", 2 milyon 68 bin 92 ile "Mustafa", 1 milyon 724 bin 223 ile "Ahmet" oldu. Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 ile "Fatma", 2 milyon 33 bin 814 ile "Ayşe" ve 1 milyon 594 bin 873 ile "Emine" en çok tercih edilen isimler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Erkek isimleri arasında ayrıca Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadın isimleri arasında ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ve Sultan yaygın olarak görüldü.

Bölgelere göre en çok tercih edilen isimlerde erkeklerde "Mehmet", kadınlarda ise "Fatma" ilk sırada yer aldı. Üç büyük şehirde de durum benzer: Ankara ve İzmir'de erkeklerde Mehmet, Mustafa ve Ali; İstanbul'da ise Mehmet, Mustafa ve Ahmet ilk sıralarda. Kadınlarda ise Ankara'da Fatma, Ayşe ve Emine; İstanbul'da Zeynep, Fatma ve Ayşe; İzmir'de ise Fatma, Ayşe ve Hatice öne çıkıyor.

TEK KİŞİDE BULUNAN İSİMLER

Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bu nadir isimler arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi yer alıyor. Ayrıca, Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ve Meşküre Canan gibi çift isimler de sadece bir kişide bulunuyor.