Bu işleri bilen Almanya'ya rahatça gidebilir. En çok bu sektörlerde ihtiyaç var

Almanya, son zamanlarda iş gücü açığı konusunda önemli bir sorunla karşı karşıya. Gerçekleştirilen araştırmalar, özellikle sağlık ve inşaat sektörlerinde ciddi istihdam sıkıntıları yaşandığını belirtiyor. Ülke, hızla yaşlanan nüfus ve artan talep ile beraber, nitelikli iş gücü açığını gidermek için çeşitli çözümler arıyor. İşte Almanya'daki en büyük iş gücü açıklarının bulunduğu sektörler.

ALMANYA'DA İŞ GÜCÜ AÇIĞININ EN FAZLA OLDUĞU SEKTÖRLER

1. Sağlık sektöründe ihtiyaç

Almanya'da sağlık sektörü, 2023-2024 yıllarında 47 bin 400 kişilik iş gücü açığı ile en fazla zorlanan alan oldu. Özellikle nitelikli sağlık personelinin eksikliği, yaşlanan nüfusun artan sağlık talepleriyle birleşince büyük bir sorun haline geldi. Kofa'nın verilerine göre, Almanya'da sağlık sektöründe yaklaşık 11 bin 600 fizyoterapist, 7 bin 350 diş hekimi asistanı ve 7 bin 100 hemşire ve hasta bakıcı ihtiyacı karşılanamadı. Bu durum, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini doğrudan etkiliyor.

Almanya'nın yaş alan nüfusu, sağlık hizmetlerine olan talebi sürekli yükseltiyor. Yaşanan bu durum, mevcut sağlık çalışanları üzerinde büyük bir baskı yaratırken, yeterli sayıda yeni personel istihdam edilememesi, sağlık sistemini zorluyor. Bu sebeple, Almanya, sağlık sektöründeki iş gücü açığını kapatmak için göçmen iş gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

2. İnşaat Sektöründe büyük açık

İnşaat sektörü, Almanya'nın ikinci büyük iş gücü açığına sahip sektör olarak öne çıkıyor. Bu alanda yaklaşık 42 bin kişilik istihdam açığı bulunuyor. En büyük açık ise elektrik tesisatçıları, sıhhi ve kalorifer tesisatçıları ile iklimlendirme teknikerleri gibi kalifiye iş gücü gerektiren pozisyonlarda yaşanıyor. Özellikle 10 bin 350 elektrik tesisatçısı, 8 bin 700 sıhhi tesisatçı ve 7 bin 100 iklimlendirme teknikerine duyulan ihtiyaç, sektördeki iş gücü sıkıntısını daha da artırıyor.

İnşaat sektöründeki nitelikli iş gücü açığı, Almanya'daki konut inşaatlarının da yavaşlamasına sebep oluyor. Konut projeleri, kalifiye iş gücü eksikliği nedeniyle gecikiyor ve sektördeki büyüme potansiyeli olumsuz etkileniyor.

3. Diğer alanlardaki iş gücü açığı

Almanya'da gerçekleştirilen araştırmalara göre, nitelikli iş gücü açığı sadece sağlık ve inşaat sektörlerinde değil, pek çok farklı alanda da önemli seviyelere ulaşmış durumda.

Kamu İdaresi ve Savunma: Bu alanda yaklaşık 41 bin 250 kişiye ihtiyaç duyuluyor. Kamu hizmetlerinin etkinliği, bu eksiklik sebebiyle ciddi şekilde etkileniyor.

Perakende Satış: Perakende sektöründe yaklaşık 29 bin 800 kişilik bir iş gücü açığı bulunuyor. Perakende satış elemanları ve yöneticileri, sektördeki en büyük ihtiyaçlardan birini oluşturuyor.

Sosyal Hizmetler: Sosyal hizmetlerde de 28 bin kişilik bir iş gücü açığı söz konusu. Sosyal hizmetler, yaşlı bakımı ve engelli destek hizmetleri gibi kritik alanlarda personel eksiklikleri gözlemleniyor.

4. Almanya'nın Göçmen İş Gücü Stratejisi

Almanya, yaşanan bu büyük iş gücü açığını kapatabilmek için göçmen iş gücüne yönelmek zorunda kalıyor. Ülkede, özellikle sağlık ve inşaat sektörlerinde çalışan açığını kapatmak amacıyla Türkiye gibi ülkelerden kalifiye iş gücü alımı artmaya başladı. Nitelikli iş gücü ithalatı, Almanya'nın ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılabilmesi için kritik bir adım olarak öne çıkıyor.