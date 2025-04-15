Bu kadar da olmaz

Beşiktaş futbol takımı kötü oyun oynamaya bunun neticesinde puanlar kaybetmeye devam ediyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, bir beraberlik, 3 yenilgi alarak 4 puan topladı. Son olarak Başakşehir’e 2-0 mağlup olması taraftarlarların sabrının taşma noktasına getirdi. Maçtan önce İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda düzenlenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Beşiktaş’a ve camiaya yakışmayacak çok çirkin bir olay yaşandı.

Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat kürsüde konuşma yaptığı sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün önce sözlü saldırısı, sonrada fiziki saldırısına uğradı. Kürsüye gelen başka kimselerin de yumruklu saldırısına uğrayan sayın Hasan Arat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şiddet kullanmanın hiçbir gerekçesi olamaz ve hiçbir durum şiddet kullanmaya mazeret gösterilemez. Şiddet le bugüne kadar hangi problemler çözüldü ki. Fikirler havada çarpışır gerçekler gün yüzüne çıkar. Fiziki saldırıyı gerçekleştiren Tevfik Yamantürk ve diğer kişileri şiddetle kınıyorum. Tevfik Yamantürk 69 yaşında, yumruk attığı Hasan Arat 66 yaşında sizler yaşını başını almış camianın örnek alacağını insanlarsınız yaptıklarınıza bakın.

Böyle mi örnek olacaksınız gençlere. Beşiktaş duruştur, saygıdır, dürüstlük, delikanlılıktır. Gerçek bir Beşiktaşlı, başka bir Beşiktaşlıya bu şekilde saldırmaz, saldıramaz. Sayın Hasan Arat, konuşma yaparken saldırıya uğradığınız için yani haksızlığa uğradığınız için sizin haklı olduğunuzu belirtmek gerekir. Diğer taraftan başkan olmadan önce verdiğiniz çok büyük sözler ve pembe tablolar vardı. Başkan olduktan sonra yaptığınız transferler ve kulübün geldiğini nokta ortada. Kulübü soktuğunuz borçlarda ortada, bu konular ile ilgili neden bir açıklama yapmıyorsunuz.

Adeta kaçarcasına başkanlığı bırakıp gittiniz, bu konulara bir açıklık getirmeniz gerekiyor. Beşiktaş’a zarar gelmesin diye konuşmuyorum diyorsunuz, buna kargalar bile güler. Çıkın yaptığınız transferler ve başkanlığı bırakma süreçlerinizi net bir şekilde amasız, yalansız kamuoyuyla paylaşın. Beşiktaş camiasının gerçekleri bilmeye hakkı var.

Olaylı geçen Divan Kurulunun akşamında kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunner Solskjaer sesleniyorum. Takımının hiçbir iddiası yok, bu oyuncu grubu maç seçiyor ve senin ayağını kaydırabilir. Bu oyuncu kadrosunu Ümraniye tesislerine sokmamak lazım.

Bu hafta itibariyle U 19 Elit A Liginde lider olan U 19 takımıyla antrenman ve maçlara çık. Gençler bu şanlı formayı hakkıyla taşır. Ole hoca maç sonunda zor bir sezon geçiyoruz, yazı beklemek ve yaz sezonunda bir şeyler yapmak zorundayız. Bu takımı ilaç kurtarmaz, bu takıma ameliyat lazım dedi. Bende eli yükseltiyorum, bu takıma organ nakli gerek değerli Ole hocam.