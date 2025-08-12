Bu kadar da olmaz derken... Şimdi de sahte raporlar mı?

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde doktorların adına onların onayı olmadan hazırlanan sahte rapor skandalının o hastaneyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Özellikle yabancı uyruklu şahısların ülkelerine dönmelerine engel olmak amacıyla yapıldığı öne sürülen sahtekarlıkların kapsamı büyüyor. İddiaya göre yasadışı faaliyetler; Beylikdüzü, Silivri ve Küçükçekmece’deki hastanelerde yoğunlaşıyor.

Herhangi bir çete faaliyetinin olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken Cumhuriyet, konuyu resmi makamlardan teyit etti. Buna göre bazı yabancı uyruklu hastalarla ilgili doktorların isimleri kullanılarak sahte kimlik numarası ve branş isimleriyle rapor hazırlanıyor.

Raporun hazırlanma sürecinde hastane içerisinden bazı kişilerin bu süreçte yer aldığı da iddialar arasındayken bu raporla yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de kalma sürelerini uzattıkları öne sürülüyor.

Söz konusu sahtecilik, İstanbul Göç İdaresi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmasıyla ortaya çıktı. Ulaştığımız İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri kendilerine intikal eden söz konusu olayları Başsavcılığa bildirdiklerini ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Ancak buna benzer olayların çete faaliyeti kapsamında yürütüldüğü iddialar arasında yer alıyor.

Cumhuriyet'in daha önce bu konuya benzer skandalı gündeme getirdiği haberde şu ifadeler yer almıştı:

Sahte diploma skandalının ardından şimdi de sahte içerikli sağlık raporları gündemde. Yabancı uyruklu O.S. isimli bir yurttaş, İstanbul İl Göç İdaresi’ne ikamet izni için başvuruda bulundu. Başvuru evrakları arasında yer alan sağlık raporunda, kişinin bir yıl boyunca seyahat edemeyeceği belirtiliyordu. 26 Haziran tarihli rapor, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nden düzenlenmiş gibi görünüyordu. Ancak belgede adı geçen hekimin kimlik numarası ile tıbbi branşı uyumsuzdu. Bu tutarsızlık, sağlık personeli tarafından fark edilince sahtekârlık şüphesi doğdu.

İstanbul İl Göç İdaresi, sağlık raporunun doğruluğunu teyit etmek üzere 30 Temmuz’da Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne resmi yazı gönderdi.

Yazıda raporun hastaneye kayıtlı olup olmadığının araştırılması istendi. Hastane yönetimi tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, raporun hastane sistemine kayıtlı olmadığı, raporda belirtilen hekimin branşının hatalı yazıldığı ve kimlik bilgilerinin de gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi, durumu 4 Ağustos tarihli yazısında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.