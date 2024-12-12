Samsun'da pes dedirten olay! Adım adım takip edip boynundan çaldılar

Olay, dün Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı S.Ç. (43) ile dolmuşta karşılaşan O.K.(33) ve A.U. (26), kadının boynundaki altın zincire takılı 30 bin liralık tam altını fark edince onu takibe aldı. S.Ç. ile birlikte dolmuştan inen O.K. ve A.U., kadını evinin önüne kadar takip etti. S.Ç. oturduğu evin apartman girişinden girdiği sırada peşinden takip eden O.K., kadının boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Polis önce A.U. adlı kadını, ardından da çaldığı altın ile kaçan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan altın sahibine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan A.U. adlı kadın ile O.K. isimli şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.U. ve O.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.