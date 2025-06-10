Bu kadarı pes dedirtti! Yemek yiyenler asla doymuyordu... Ünlü iskendercinin oyunu ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük dönercilerinden birinin menüsündeki porsiyon tanımı ile gramajının tutmaması sosyal medyada gündem oldu.

Fiyatları ve et gramajları tartışma yaratan iskendercinin malzemelerin gramajını düşük tutarak karlılık oranını artırmaya yönelmesi sert yorumlara neden oldu.

YEMEK YİYENLERİN NEDEN YARI AÇ YARI TOK KALKTIĞI BELLİ OLDU

Türkiye'de en yaygın fast food ağlarından birine sahip olan restoran zincirinin menüsünde yer alan et gramajları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada gündem olan menüye binlerce kullanıcı tepki gösterirken, Avrupa'da benzer fiyatla satılan aynı ürünlerin iki ila 3 kat fazla et barındırdığı belirtildi.

Firma, 270 liradan satışa sunduğu '1 porsiyon' iskenderde 70 gram et kullanırken, '1,5 porsiyon' olarak 350 liradan satışa sunulan iskenderde ise 90 gram et kullanıldığını belirtti.