Bu kadarına da ‘pes’! Bursa'da tamirciye bıraktığı kendi aracını çaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Parası olmadığı için tamir ücretini ödeyemeyen bir kişi, aracını bırakmak zorunda kaldığı tamirciden, yedek anahtarla kendi aracını çaldı.

Olay, bir tamirci dükkanının önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, aracını tamirci dükkanına bıraktı. Tamirci ise aracı tamir ettikten sonra dükkanın önüne park etti. Sabah dükkana gelen tamirci, müşterisinin aracını göremeyince panikleyerek güvenlik kameralarını izledi.

KENDİ ARACINI ÇALDI

İlgin olay, güvenlik kamerasından çözüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın sahibinin yedek anahtar ile aracı açtığı, daha sonra da çalıştırarak çevreden uzaklaştığı görüldü.

Bu kadarına da ‘pes’! Bursa'da tamirciye bıraktığı kendi aracını çaldı

Bu kadarına da ‘pes’! Bursa'da tamirciye bıraktığı kendi aracını çaldı

Bu kadarına da ‘pes’! Bursa'da tamirciye bıraktığı kendi aracını çaldı

Bu kadarına da ‘pes’! Bursa'da tamirciye bıraktığı kendi aracını çaldı

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