Bu kadarına da pes dedirten hırsızllık! Şoförün dalgınlığını fırsat bildi cüzdanı çaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu kadarına da pes dedirten hırsızllık! Şoförün dalgınlığını fırsat bildi cüzdanı çaldı

Edirne’de toplu ulaşım minibüsüne binen bir yolcu, şoföre yakın oturdu. Kurnaz bir hırsız, şoförün dalgınlığından faydalanarak kutu içindeki cüzdanı çalıp ilk durakta indi. Güvenlik kamerası, A.F.'nin şoför Eren K.'nin cüzdanını çaldığı anları kaydetti.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) minibüsüne duraktan binen A.F., ön koltuğa oturdu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, A.F. şoförün arkasına oturup cüzdanı gözüne kestirdi.

bu-kadarina-da-pes-dedirten-hirsizllik-soforun-dalginligini-firsat-bildi-cuzdani-caldi-yenicag-2.jpg

İneceği durağa yaklaşınca sırt çantasını cüzdanın bulunduğu kutunun üstüne koyarak şoförün görüş açısını kapattı ve Eren K.'nin cüzdanını aldı. İlk durakta inip gözden kayboldu.

Bir kadın dükkanın önünden köpek çaldı. Pes dedirten hırsızlık. O anlar saniye saniye kameradaBir kadın dükkanın önünden köpek çaldı. Pes dedirten hırsızlık. O anlar saniye saniye kamerada

bu-kadarina-da-pes-dedirten-hirsizllik-soforun-dalginligini-firsat-bildi-cuzdani-caldi-yenicag-3.jpg

Cüzdanın yerinde olmadığını fark eden şoför Eren K., polise başvurdu.

bu-kadarina-da-pes-dedirten-hirsizllik-soforun-dalginligini-firsat-bildi-cuzdani-caldi-yenicag-4.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin A.F. olduğunu belirledi ve kısa sürede yakaladı.

Pes dedirten hırsızlıkPes dedirten hırsızlık

bu-kadarina-da-pes-dedirten-hirsizllik-soforun-dalginligini-firsat-bildi-cuzdani-caldi-yenicag-5.jpg

Edirne Adliyesi’ne sevk edilen A.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

bu-kadarina-da-pes-dedirten-hirsizllik-soforun-dalginligini-firsat-bildi-cuzdani-caldi-yenicag-6.jpg

bu-kadarina-da-pes-dedirten-hirsizllik-soforun-dalginligini-firsat-bildi-cuzdani-caldi-yenicag-7.jpg

Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık! Çiçek masa ve sandalyeleri çaldılarBu kadarına da pes dedirten hırsızlık! Çiçek masa ve sandalyeleri çaldılar

Son Haberler
Samsun'da viyadükte intihar girişimi
Samsun'da viyadükte intihar girişimi
355 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
355 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar açıklandı
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar açıklandı
Vali adına arayan dolandırıcılara dikkat
Vali adına arayan dolandırıcılara dikkat
Elazığ’da Tarama Sonrası Teşhis Merkezi teşkilatı çalışma toplantısı
Elazığ’da Tarama Sonrası Teşhis Merkezi teşkilatı çalışma toplantısı