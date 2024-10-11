Bu kadarına da pes dedirten hırsızllık! Şoförün dalgınlığını fırsat bildi cüzdanı çaldı

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) minibüsüne duraktan binen A.F., ön koltuğa oturdu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, A.F. şoförün arkasına oturup cüzdanı gözüne kestirdi.
İneceği durağa yaklaşınca sırt çantasını cüzdanın bulunduğu kutunun üstüne koyarak şoförün görüş açısını kapattı ve Eren K.'nin cüzdanını aldı. İlk durakta inip gözden kayboldu.
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Cüzdanın yerinde olmadığını fark eden şoför Eren K., polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin A.F. olduğunu belirledi ve kısa sürede yakaladı.
Edirne Adliyesi’ne sevk edilen A.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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