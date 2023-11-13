Bu kadarına da pes! "Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum" dedi

Sosyal medyada bir kullanıcı, Gazze saldırı altındayken "Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum. Özellikle bayanları, sadece bayanlar gelsin." açıklamasını yaparak paylaştığı videoyla tepki topladı.