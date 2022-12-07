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Yediği yemeğin parasını ödememek için bakın ne yaptı. Bu kadarına da pes

Yemek söyledi, afiyetle karnını doyurdu, para ödememek için ise yemeğin içine saçından kopardığı kılları koydu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Akıllara ise Kemal Sunal’ın “Meraklı Köfteci” filmi geldi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:16
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Bu kadarına da pes: Yediği yemeğin parasını ödememek için bakın ne yaptı

Yediği yemeğin parasını ödememek için bakın ne yaptı. Bu kadarına da pes
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İHA’da yer alan habere göre, olay, Elazığ’daki Köfteciler Sokağı’nda bulunan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, köfteci dükkanında yemek yiyen bir şahıs, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı.

KENDİLERİNE GÜVENDİLER, GÜVENLİK KAMERALARINI TARADILAR
Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoke oldu. Olay aynı zamanda Kemal Sunal’ın rol aldığı “Meraklı Köfteci” filmindeki sahneyi akıllara getirdi.



“BU BİR EMEK HIRSIZLIĞIDIR”
Şahsın yaptığını doğru bulmayan vatandaşlardan Murat Kuşcu, “Bu bir emek hırsızlığıdır. Esnafa atılan bir iftiradır. Normal şartlarda çıksa dahi bizim Türk milletinde bir hoşgörü beklenir. Türk insanı olarak böyle yaklaşmak daha doğru olur. Ben arkadaşın yaptığını hiç doğru bulmadım. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Para vermemek için atılan iftira ve bu olay çok çirkin bir davranıştır. Gidip kendisi esnaftan istese, ben tüm kalbimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak ve daha fazlasını da yapacaktı.” dedi.



“PARALARI YOKSA BİLE SÖYLESİNLER. İLLAKİ VERİRLER”
Vatandaşlardan Mert Alagöz ise, “Bu olay etik değil. Halkımızdan biraz duyarlı olmasını istiyorum. Emekçi kardeşlerimize bu şekilde yapmaları hiç güzel değil. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Emekçi kardeşlerimizin hakkını yemesinler. Normal bir şey değil. Paraları yoksa bile söylesinler. İllaki verirler” diye konuştu.


 

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Tozanlı
7.12.2022 15:43
Toplumumuzun gerçekleri görmeleri bakımından,bu Tür olaylar,kişiler,şehirler, iyiden iyiye araştırma yapılmalı böylece bu hastalıkların nerden hangi kesimden kaynaklandığı bulunur ordan o yara iyileştir  
 
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