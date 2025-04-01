Bu kadarını Erdoğan bile beklemiyordu... Kara haberi iktidara yakın anket şirketi verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu kadarını Erdoğan bile beklemiyordu... Kara haberi iktidara yakın anket şirketi verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından iktidara yakın ORC Araştırma’nın 25-27 Mart'ta yaptığı ankette CHP yüzde 30,2, AKP 28,1 oy alması dikkat çekti.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından destek amaçlı Türkiye’nin dört bir noktasından tepki sesleri yükselmişti. Bu yaşanan olaylar ise son seçim anketine yansıması büyük oldu. İktidara yakın ORC Araştırma’nın 25-27 Mart'ta yaptığı ankette CHP yüzde 30,2, AKP 28,1 oy aldı. Zafer Partisi ise yüzde 5,1 aldığı görüldü.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI FARKI AÇTI

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan son anketten AKP'yi derinden sarsacak. ORC Araştırma’nın 25-27 Mart'ta 26 ilde 3 bin 160 kişiye “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Ankette CHP yüzde 30,2, AKP 28,1 oy alarak farkı açtığı görüldü.

ÖZDAĞ BAHÇELİ'NİN ENSESİNDE

Son çözüm süreci ve Ümit Özdağ’ın tutuklanması sonrası MHP yüzde 8’e gelirken, Zafer Partisi’nin oyu ise yüzde 5,1’e yükseldiği kaydedildi.

İşte o anket sonuçları;

CHP %30,2

AKPARTİ %28,1

MHP %8,0

DEM %7,5

ZAFER %5,1

İYİ PARTİ %5,0

Y.REFAH %4,3

GELECEK %2,5

BBP %2,1

TİP %1,7

YMP %1,6

DEVA %1,3

A PARTİ %1,1

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