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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Yalı Çapkını seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin finalinde Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

Galeri Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 07:47
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Sabah'ın haberine göre, kadrosunda Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Öte yandan dizinin sonu da izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalar da izleyicilerin heyecanını artırdı.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın sonu ortaya çıktı.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Öte yandan 'Yalı Çapkını' dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in, geçen günlerde OGM gecesinde partneri Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İkilinin samimiyeti Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Kubilay Aka'yı rahatsız etmiş, bu durum ortamda gerginlik yaratmıştı.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, 'Herkes hareketlerine dikkat edecek' diyerek, Mert Ramazan Demir'in üzerine yürümüştü.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Ortam gerilince 'Yalı Çapkını' dizisinde Mert Ramazan Demir'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı da araya girmişti. Ardından Kubilay Aka, evine yollanmıştı.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'le kavgasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Yaşanan bu gelişmelere Mert Yazıcıoğlu'nun ne tepki vereceği merak konusuydu. Yazıcıoğlu'nun 'insanlar yanlış anlıyor' diyerek sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan dışarda daha dikkatli davranmasını istediği ve konuyu çok büyütmeden kapattığı konuşuluyor.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Kubilay Aka'nın mekândan ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu da aradığı ve Mert Ramazan Demir'in hareketlerinin rahatsızlık boyunda olduğunu söylediği öğrenildi.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Kavganın ardından ilk kez konuşan Mert Ramazan Demir, 'Evet öyle bir şey oldu' deyip, olaylı geceyi doğruladı. Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı

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