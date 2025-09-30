Bu kadın dünyanın en büyük Bitcoin dolandırıcısı! Servet Tanrıçası'nın kripto imparatorluğu çöktü

Londra’nın Southwark Crown Court’ta yankılanan bir itiraf, kripto para dünyasını sarsan dev bir dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı. Çin vatandaşı Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, 128 binden fazla kişiyi kandırarak milyarlarca sterlinlik Bitcoin servetini yasa dışı yollarla elde ettiğini kabul etti. Metropolitan Polisi’nin yedi yıl süren uluslararası soruşturması, Qian’in suç imparatorluğunu çökertti. İşte, “servet tanrıçası” lakaplı dolandırıcının hikayesi ve küresel çapta yankı uyandıran operasyonun detayları.

BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ: SERVET TANRIÇASI

Zhimin Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin’de düzenlediği sahte yatırım projeleriyle 128 binden fazla kişiyi ağına düşürdü. Çoğunluğu 50-75 yaş aralığında olan kurbanlar, iş insanları, bankacılar ve hatta yargı mensupları dahil, Qian’in “Çin’i finans ve teknoloji merkezi yapma” vaadine inandı. Lifeweek’in 2024 raporuna göre, kurbanlar yüz binlerce ila milyonlarca yuanlık yatırımlar yaptı. Qian’in karizması ve projelerinin cazibesi, ona “servet tanrıçası” lakabını kazandırdı. Ancak bu imparatorluk, yalanlar üzerine kuruluydu.

ULUSLARARASI TAKİP: ADALETTEN KAÇIŞ YOK

Metropolitan Polisi, 2018’de gelen bir ihbarla Qian’in peşine düştü. Dedektif Sergeanti Isabella Grotto, Qian’in beş yıl boyunca adaletten kaçtığını, sahte belgelerle Çin’den Birleşik Krallık’a geçtiğini belirtti. Soruşturma, birden fazla ülkeyi kapsayan karmaşık bir ağın çözülmesini gerektirdi. Qian, çalıntı fonları Bitcoin’e çevirerek ve lüks mülk alımlarıyla aklayarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polis, 61 bin Bitcoin’e, yani milyarlarca sterline el koydu. Bu, Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para operasyonu olarak tarihe geçti.

Qian’in suç ağında yalnız olmadığı ortaya çıktı. Çinli paket servis çalışanı Jian Wen, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklamakla suçlandı ve geçen yıl altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Wen, Kuzey Londra’da milyon sterlinlik bir eve taşındı ve Dubai’de 500 bin sterlinlik iki mülk satın aldı. Kamu Savcılığı, Wen’in bu mülkleri Qian adına aldığını iddia etse de, Bitcoin’lerin kaynağına dair kanıt eksikliği suç gelirini işaret etti. Wen’den de 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirildi.

KRİPTO PARANIN KARANLIK YÜZÜ

Kamu Savcılığı Başkan Yardımcısı Robin Weyell, kripto paraların suçlular tarafından giderek daha fazla kullanıldığını vurguladı. Weyell, “Bitcoin, suç gelirlerini gizlemek ve transfer etmek için bir araç haline geldi. Bu dava, suçluların elindeki devasa meblağları gözler önüne seriyor” dedi. BBC’ye göre, dava Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para ele geçirme operasyonunu temsil ediyor. Kripto paraların anonim yapısı, dolandırıcıların işini kolaylaştırsa da, uluslararası iş birliği bu suç ağını çökertti.

KURBANLARIN UMUDU: TAZMİNAT SÜRECİ

Soruşturma, sadece Qian’in yakalanmasıyla sınırlı kalmadı. Çin’de kurulan bir tazminat programı, bazı kurbanların kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ancak çoğu kurban, yatırımlarının tamamını kaybetti. Qian’in cezai yargılaması öncesi tutukluluğu devam ederken, ceza tarihi henüz netleşmedi. Metropolitan Polisi Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanı Will Lyne, “Bu dava, yıllar süren özverili bir çalışmanın sonucu. Çalıntı fonlara erişimi engellemek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

Soruşturma halen sürüyor. İngiliz polisi ve Kamu Savcılığı, dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirmesini önlemek için iş birliğini sürdürüyor. Qian’in davası, kripto para dünyasının hem fırsatlar hem de tehlikeler barındırdığını bir kez daha gösterdi. Uluslararası iş birliği ve kararlılıkla, “servet tanrıçası”nın sahte imparatorluğu çöktü, ancak kripto suçlarla mücadelede daha gidilecek çok yol var.