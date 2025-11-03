Kasımpaşalı Güllü lakabıyla hafızalara kazınan Gül Tut, Yalova’daki evinin penceresinden düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Güllü’nün kızı ve oğlu hakkında ortaya çıkan iddialar kan dondurmuştu.

KIZI HAKKINDAKİ İDDİALAR KAN DONDURMUŞTU

Güllü’nün İstanbul’da sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Güllü’nün kızı tarafından öldürüldüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yanındaki tanıklarla birlikte adliyeye giden Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü ileri sürerek elindeki Whatsapp mesajlarını ve ses kayıtlarını delil olarak dosyaya sundu.

Ferdi Aydın'ın suçlamalarının ardından tüm gözler Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrildi. Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajları ifşa olmuştu. Bu kan donduran mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Tuğyan, suçlamaları kabul etmedi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in bu açıklamasının ardından tanıklar Bircan Dülger ile Çağrı Kutlu da savcılığa verdikleri ifadede, Tuğyan Ülkem Gülter'den şüphelendiklerini söylemişti.

"GİDENE Mİ YANAYIM, KALANA MI ANNE?"

Yaşananların ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. Gülter, paylaşımının altına “Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuyum” notunu düştü.

OĞLUYLA İLGİLİ ŞİDDET İDDİASI DA DEHŞETE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Güllü'nün kızıyla ilgili iddialar gündemdeyken oğlu Tuğberk Yağız'la ilgili şiddet iddiası da dehşete düşürmüştü.

'Bu Sabah' programında Sevilay Yılman, Güllü’nün ölmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü. Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu kayıtlar da ise çağrının görüldüğünü söylemişti.

Güllü'nün KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu iddiası İç İşleri Bakanlığı kaynakları tarafından doğrulandı. Ünlü şarkıcının üç ay önce değil, 5 Mart 2023 tarihinde iki kez KADES'ten yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Ama ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından Güllü'nün şikayetçi olmadığı şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.