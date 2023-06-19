Bu kadını herkes merak ediyor. Bağdat Caddesi'nde her gün 17.30’da yürüyüş yapıyor

Sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu.

Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde bir kadının her gün aynı saatte yürüyüş yapması dikkat çekti.

Her gün 17.30’da manken gibi yürüyen kadın viral oldu.

Videoyu çekenlerin ise “Baksana iç çamaşırı görünüyor” dediği duyuluyor.

Kadının her gün aynı saate manken gibi dimdik yürümesi merak konusu oldu.

YÜRÜYÜŞÜ BAHAR CANDAN'A BENZETİLDİ

İşte Benim Stilim'de her konuda gündeme gelen Bahar Candan’ın yamuk yürüyüş tarzı olay olmuştu. Candan’ın skrobatlar gibi kendisini geri doğru devirerek yürüdüğü videolar gündem olmuştu.

Bağdat Caddesi’ndeki kadını yürüyüşü de Candan’ı yürüyüşüne benzetildi.