Bu kadının yaşını duyan inanamadı

Taylandlı Apasra Hongsakula sonsuz gençliğin sırrını bulmuşa benziyor. 1965 yılında ülkesini temsil ettiği güzellik yarışmasını kazanarak ‘Tayland’ın ilk Kainat Güzeli’ seçilen kraliçe tam 77 yaşında.

18 yaşındayken kraliçe seçilen Apasra Hongsakula şimdi de Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Takipçileriyle paylaştığı fotoğraflarda genç kızlara taş çıkaran bir görüntü sergileyen güzel kadın, herkesi kendine hayran bırakıyor.

Torunları ve çocukla mutlu bir hayatı olduğunu söyleyen Apasra, zaman zaman 'estetikli güzel' iddialarının hedefi oluyor.

Apasra'nın menajeri ise 77 yaşındaki Apasra'nın yaptığı tek değişikliğin saç stilinde dalgalıdan düze geçirmesi olduğunu açıkladı.



2 çocuk annesi Apasra, genç kalmasının sırrının, ‘sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve cildini korumak için bol miktarda güneş kremi kullanımı’ olarak açıklıyor.



16 Ocak 1947 tarihinde doğan Apasra Hongsakula’nın ilk eşinden olan 37 yaşındaki oğlu Patsarakorn Chirathivat ise ülkesinde ünlü bir şarkıcı.