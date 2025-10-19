Terörsüz Türkiye, barış, silah bırakma gibi laflarla ortalığı velveleye verdiler.

Apo çağrı yapacak PKK bütün şubeleri ile silah bırakacaktı. Hızlarını alamayıp Apo’yu göklere çıkardılar, barış elçisi, önder, kurtarıcı yaptılar. Binlerce şehidi, gaziyi hemen unuttular. “Ölen ölür Apo bizimdir”dediler.Sandılar ki, bir çağrı ile yılların vampirleri huylarını değiştirecek, adam olacaklar. Ne adam oldular, ne huylarını değiştirdiler. Zafer kazanmış gibi topladıkları PKK sempatizanı kadınları meclise getirip “ Bıji serok Apo” diye bağırtılar.Meclisi Kandil’e çevirdiler.iktidar ve bileşenleri PKK silah bırakacak derken “örgüt altı” unsurları bunu bölünme yolunun açılması olarak anladı.Zaten demokrasi derken de kasıtları bölünme yolundaki engellerin temizlemesiydi.

Önceki gün Şara ile Mazlum Abdi anlaşmaya vardılar. Entegrasyon adı altında PKK’nın bu en büyük şubesi silahlarını taşımaya devam edecek. “ dostum Şara” YPG’ye geniş bir özerklik verdi. Bize kala kala otuz kişinin silah bırakma tiyatrosu kaldı.

Gelinen nokta, “Emevi Camisinde namaz kılma” sürecinin bir sonucudur. Bizim Esat’la ne sorunumuz vardı?

ABD’nin kuyruğuna takılıp Suriye’yi PKK ile İsrail’in egemenlik alanı haline getirdiler. YPG, bugün bir tehdit olarak varsa,sorumlusu bütün bileşenleri ile bu iktidardır.

Önümüzdeki en büyük tehlike ABD destekli ayrılıkçı terördür.

Bugüne kadar bütün tedbirler askeri olarak alındı, bölücülüğe karşı iktidarın bir mücadelesi olmadı. Erhan Afyoncu, son günlerde bu tedbirsizliğe dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor. Dün tedbir alınmadığı için iş bu noktaya geldi, bugün tedbir alınmasa daha kötü noktalara gidecek.

Güneyimizde mayından temizlenen araziler Orta Asya’dan getirilecek unsurlara verilerek yeni yerleşimler açılabilir. Sınır boyunca her 40/50 kilometrede 30/40 binlik kasabalar kurulabilir. Eğitimde ve diğer alanlarda esaslı düzenlemeler yapılabilir. Bir şey yapmak, hiç bir şey yapmamaktan iyidir. Ülkeyi bu hale Cumhur ittifakı getirdi. Bu yanlıştan kurtarmak da bu halin sorumlusu olanlara düşer. Teröristleri affetmekle terör önlenmez. “Silah kullanmamış olanlar affedilsin” diyen çok bilirler var. Zahmet edip biraz araştırsalar suça karışmadan teslim olanlara zaten ceza verilmediğini görecekler. İte ite ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler. Bu kafayla devam edilirse korkarım ki bugünleri bile ararız. İlk çözüm sürecinde KCK tutukluları yargının elinden alındı, şimdi de çocuklarımızın katilleri yargının elinden alınmaya çalışılıyor. Bu sessizlik, bu tepkisizlik devam ederse bir Suriye de burada oluşturulur. Koca ülkede İYİ partiden başka sesini yükselten yok mu? Bu kadar mı vicdanınızı,inançlarınızı kaybettiniz?